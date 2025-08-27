Дональд Трамп хоче покласти край війні в Україні без перемир’я / © Associated Press

Риторика президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні змінилась. Тепер він відмовляється від перемир’я на користь всеосяжного миру.

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в інтерв’ю «Суспільне Новини» прокоментував зміну позиції Трампа.

За словами дипломата, лідерство Трампа, попри суперечливі оцінки, змусило Володимира Путіна хоча б задуматися над можливістю переговорів, хоча наразі він не готовий до реальних кроків.

«Це дуже прикро, що ми не отримали достатньо зброї від західних країн, аби вирішити проблему іншим способом. Але зустріч на Алясці стала частиною складного дипломатичного процесу, що привів і до важливих українсько-американських та європейсько-американських переговорів», — наголосив Кислиця.

Він підкреслив, що дипломатія в умовах війни — надзвичайно складний і багаторівневий процес, у якому неможливо діяти «шашкою наголо».

«Президент Трамп казав, що завершив шість конфліктів без перемир’я. Він зацікавлений якнайшвидше покласти край кровопролиттю. Але я не чув від нього фрази „ніякого перемир’я“. Він казав: „У вас вийде? Спробуйте. Але головне для мене — це завершення війни“», — пояснив зміну позиції Трампа після зустрічі на Алясці Кислиця.

Тож, за словами українського дипломата, мова йде не про відмову від перемир’я, а про пошук ширшої та тривалої мирної угоди, яка могла б гарантувати стійке завершення війни.

Нагадаємо, Україна не отримувала підтвердження готовності РФ до двосторонніх переговорів президентів країн.

Тим часом спецпредставник президента США Трампа Стів Віткофф заявив, що Путін висловив бажання закінчити війну в Україні.