Чому Трамп поклав відповідальність за мир на Зеленського: аналіз заяви після саміту

Президент США Дональд Трамп за підсумками зустрічі з очільником РФ Путіним заявив, що угоди щодо України немає, а також порадив главі України Володимиру Зеленському «укласти угоду».

Про це пише The Guardian із посиланням на інтерв’ю Трампа Шону Генніті на Fox News.

Американський президент заявив, що його зустріч із російським очільником на Алясці була «10 з 10», і поклав відповідальність за укладення угоди на президента України.

«Зараз дійсно все залежить від президента Зеленського, щоб це було зроблено», — сказав Трамп.

Він додав, що також європейські країни мають «трохи залучитися», але ключове рішення, на його думку, залишається за Україною.

Нагадаємо, міжнародні видання вже дали оцінку зустрічі президентів РФ та США на Алясці. Зокрема видання The Kyiv Independent назвало саміт Трампа і Путіна «огидним, ганебним і марним».

А ексрадник з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Путін переміг після зустрічі на Алясці.