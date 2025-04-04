Чому Трамп помилував Росію від нових мит: видання NYT розкрило мотиви

Дональд Трамп.

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп стримує нові економічні санкції щодо агресорки Росії як важіль впливу на мирні переговори. Його рішення є перш за все політичним.

Про це заявила співробітниця Євразійського центру Carnegie Russia Олександра Прокопенко, повідомляє The New York Times.

"Це політичне рішення. Трамп не хоче ескалації, поки тривають його переговори з Путіним", - висловилася вона.

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NYT пише, мовляв, ідея про те, що Білий дім використовує мита як інструмент переговорів, підтверджується його ставленням до Ірану. Трамп, пише видання, поставив Іран у найнижчий рівень нових тарифів - “на 10% нижчий, ніж ставка, накладена на Ізраїль, вірного союзника США".

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що Москву помилували, мовляв, введені проти країни після її повномасштабного вторгнення в Україну, означають, що торгівля між США і Росією фактично припинилася.

Зазначається, що торгівля між США з Росією впала до найнижчого рівня за десятиліття після вторгнення. Але 2024-го році РФ все ще експортувала до Штатів товарів на $3 млрд. Це здебільшого добрива і платина.

Видання зазначило, що Тамп пригрозив запровадити мита для покупців російської нафти, яка є рятувальним кругом для російської військової машини, якщо російський диктатор Путін не погодиться співпрацювати з Трампом у питанні припинення війни проти України. NYT зазначив, що такі мита значно ускладнять зовнішню торгівлю країни. Разом з тим - склад російського експорту також міг зіграти свою роль.

"Трамп розмірковував, як захистити американських фермерів, ключову виборчу силу, від наслідків своїх торгових воєн. Збереження низької вартості добрив може бути частиною цієї стратегії”, - наголошує видання.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп запровадив мита на імпорт та назвав це "Декларацією економічної незалежності". Втім, у списку відсутні деякі країни. Зокрема, диктаторські Білорусь, Північна Корея і Росія.

Дата публікації 16:20, 03.04.25 Кількість переглядів 10 Ще цього Україні бракувало! Мита Трампа вдарять всьому світу