Чому Трамп послабив санкції проти Росії: ексрадник президента США припустив приховану причину

Джон Болтон / © УНІАН

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Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон вважає, що рішення Дональда Трампа послабити санкційний тиск на Росію могло бути пов’язане з певною поступкою з боку Володимира Путіна. На його думку, Трамп сприймає російського президента як людину, яка зробила йому послугу, і саме це може створювати ризики для подальших відносин Вашингтона з Москвою.

Про це Болтон сказав в ефірі War & Politics 24.

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«Путін радий, що Трамп так думає, адже тепер у Путіна є послуга, про яку він може нагадати Трампу. І це небезпечно. Ми не знаємо, що це буде. Ми не знаємо, коли це може статися, але Трамп тепер у боргу перед Путіним. І Путін, як ніхто інший, це прекрасно розуміє», — сказав Болтон.

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Водночас він не погодився з оцінками, що адміністрація Трампа вже рухається до повної відмови від підтримки України. На думку Болтона, зараз Білий дім передусім зосереджений на внутрішній політиці та проміжних виборах 3 листопада, перед якими становище Республіканської партії виглядає складним.

Саме тому, каже він, для адміністрації Трампа зараз особливо важливі інфляція, економічна безпека та ціни на пальне, які зросли на тлі війни в Перській затоці.

Із цим Болтон пов’язує і закупівлю російського дизеля.

«Те, що Трамп намагався зробити цією закупівлею дизеля, — це отримати можливість сказати: “Я дію, щоб збити ціни на бензин”», — зазначив колишній радник президента США.

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Угода Трампа з Росією щодо дизеля — останні новини

Рішення Вашингтона послабити обмеження щодо російського пального вже позначилося на енергетичному ринку. Після нього ціни на нафту знизилися: трейдери закладають можливе збільшення російського експорту, хоча аналітики наголошують, що подальша динаміка залежатиме від реальних обсягів постачання та тривалості послаблень.

Домовленість має і політичний вимір. За даними ЗМІ, дозвіл на ширші поставки російського дизеля може бути частиною ширшої дипломатичної стратегії Вашингтона щодо Москви на тлі війни проти України.

Водночас Росія нарощує експорт у момент, коли всередині країни є проблеми з пальним. Дефіцит дизеля та високі ціни вже викликали невдоволення російських споживачів, через що рішення Кремля активніше продавати пальне за кордон стало предметом критики.

Після скасування експортної заборони Росія відновила постачання традиційним покупцям. За даними Reuters, щонайменше два танкери вийшли з балтійського порту Приморськ до Бразилії та Туреччини, кожен перевозить близько 300 тисяч барелів дизеля. Поставки також відновилися до Марокко.

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За даними Kpler, цього року близько 34% російського дизельного експорту припало на Туреччину, 24% — на Бразилію, ще 10% — на Марокко.

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