Чому Трамп посилює тиск на Україну для підписання миру: експерт назвав головну причину

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Посилення тиску Дональда Трампа на Україну з метою якнайшвидшого підписання мирної угоди має прямий зв’язок із погіршенням внутрішньополітичної ситуації у США.

Про це розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

Експерт наголосив, що Трампу потрібні швидкі та «гучні перемоги», аби перебити несприятливу обстановку всередині країни.

Реклама

«Очевидно, що президенту Дональду Трампу потрібні швидкі й гучні перемоги, щоб перебити несприятливу ситуацію всередині США. Саме тому він поспішає і саме тому чуємо про дедлайн для України,» — пояснив Кузан.

За словами Кузана, поспіх Трампа зумовлений низкою факторів, серед яких підготовка до виборів та постійне падіння власного рейтингу. Також експерт згадав про «плівки Епштейна» як один із чинників, що змушує американського лідера діяти агресивно.

Які ризики для України

Експерт попередив, що будь-який поспіх у таких масштабних подіях, як війна, сприймається як ознака слабкості. Україна має пам’ятати, що стабільний мир вимагає тривалої та ретельної підготовки, а не поспіху, продиктованого політичними потребами США.

Сергій Кузан підкреслив, що Трамп, поспішаючи підняти власний рейтинг, нехтує інтересами Києва. Наразі лише можна гадати, який план реально запущений і як далі розгортатимуться події у США.

Реклама

Нагадаємо, за даними The Guardian, США повідомили союзникам по НАТО, що планують у найближчі дні домогтися згоди Володимира Зеленського на мирну угоду. Американські посадовці попередили: якщо Київ не підпише документ зараз, у майбутньому умови можуть бути значно гіршими.

Після зустрічей у Києві спецпредставник США Ден Дрісколл заявив дипломатам, що угода має бути укладена швидко, попри сумніви європейських союзників щодо ролі Кремля в переговорах та непрозорості процесу. У Держдепі наголошують, що президент Трамп наполягає на «швидкому мирі», а умови угоди, хоч і суворі, нібито є «вигідними для України».