Чому Трамп різко змінив курс щодо озброєння України і опинився там, де був Байден

Дональд Трамп / © Associated Press

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Різка зміна курсу та відмова президента США Дональда Трампа надати деталі стосовно озброєнь, які він хоче передати Україні, може бути стратегічною, але попри те, що в цьому питанні він зараз нагадує свого попередника Джо Байдена, є одна суттєва відмінність.

Про це пише видання NYP.

«Після критики Джо Байдена за надмірну м’якість щодо Путіна, Трамп тепер висловлює своє невдоволення російським лідером — як його відмовою прийняти запропоноване США припинення вогню, так й частими атаками на українську інфраструктуру», — зазначають журналісти.

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Трамп рухався до цього моменту замкненим колом, і якщо ці останні кілька місяців є якимось показником, є підстави сумніватися, що він наполягатиме на своєму.

«Перша спроба може відбутися в понеділок і вівторок, коли Трамп зустрінеться в Білому домі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і, як очікується, офіційно оголосить про нові плани щодо постачання американської зброї до Києва через європейських союзників», — продовжили журналісти.

Реакція Трампа, ймовірно, викликана гнівом через нездатність швидко завершити війну: «Ця зміна може свідчити про те, що Трамп визнав, що одні лише переговори не стримають Путіна, і що відчутна військова підтримка тепер є необхідною».

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп 14 липня оголосить новий план постачання озброєння Україні, який може містити наступальне озброєння.

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Американські, українські та європейські чиновники сподіваються, що ініціатива змінить перебіг війни та вплине на розрахунки лідера РФ Володимира Путіна стосовно припинення вогню.

«Трамп справді дуже злий на Путіна. Заява буде дуже жорсткою», — сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Ініціативу представлять на зустрічі Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. За планом, американське озброєння, надане Києву, оплачуватимуть європейські країни. Таку схему пропонував президент Володимир Зеленський на саміті Альянсу наприкінці червня.