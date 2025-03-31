Чому Трамп розгнівався на Путіна: в офісі Зеленського усе пояснили

Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп недоволений поведінкою президента Росії Володимира Путіна. Усе тому, що наприкінці квітня мине 100 днів президенства Трампа, а режиму припинення вогню у війні проти України досі немає.

Таку думку радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко озвучив у ефірі телемарафону.

Лещенко відповів на запитання про те, наскільки вдалою може бути нова спроба американського лідера достукатися до російського диктатора щодо згоди на припинення вогню.

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«Зрозуміло, чому Трампу не подобається ця вся поведінка Путіна. Тому що 100 днів президентства будуть уже наприкінці квітня, через місяць, а результату немає», — сказав радник голови ОП.

Він також звернув увагу на зустріч Трампа з президентом Фінляндії Александром Стуббом минулими вихідними. Тоді фінський лідер повідомив, що «20 квітня як можлива дата припинення вогню була б дуже зручна для всіх». Це буде символічно, адже саме 20 квітня віряни святкуватимуть Великдень, а також мине три місяці від дня інавгурації президента США.

«Відповідно, Трампу ця дата може зайти. Але, щоби вона зайшла, треба, щоб глухим не був так само Путін. А Путін на сьогоднішній день демонструє абсолютно інший підхід, і Трампу це не подобається. Тому що при всій його можливій повазі, інтересі і зацікавленості у Путіні, це не повинно суперечити його глобальній лінії — лінії на те, що він прийшов, і війна зупинилася», — пояснив Лещенко.

На його думку, через перепони з боку російського диктатора риторика американського президента стане ще жорсткішою. Водночас, Україні потрібні не риторика, а дії, акцентував радник голови ОП.

«Нам треба не риторика, нам треба дії. Якщо будуть накладені ці санкції, то вони, звичайно, мають привести Путіна до тями», — вважає Лещенко.

Він також нагадав, що українська делегація прямувала на перші переговори до Саудівської Аравії зі скромнішою пропозицією перемир’я — у повітрі та на морі. Однак тоді державний секретар США Марко Рубіо після дзвінка до Трампа запропонував спробувати запровадити перемир’я ще й на суходолі.

«Україна сказала: ми не проти, ми тільки не віримо Путіну, тому що ми вже це вже проходили… Ми не проти, давайте, вам карти в руки. Ми не будемо перепоною. Але це ваша ініціатива, яку ви тепер маєте погодити з Росією. Вони, власне, отримали від нас цей мандат, але ми бачимо, що з боку Росії такої згоди немає, і тепер для Трампа це питання особистої політичної гідності», — розповів радник керівника президентського офісу.

На його думку, Трамп має переходити до радикальніших дій «тільки тому, що Путін глухий до його закликів, а треба діяти».

Нагадаємо президент США анонсував, що цього тижня проведе телефонну розмову з президентом РФ. Трамп акцентував, що буде дуже розгніваним, якщо з вини Росії не буде досягнуто перемир’я.