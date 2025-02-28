Чому Трамп скасував переговори з Зеленським: в CNN назвали причину

Представники України навіть не отримали можливості пообідати в резиденції Трампа.

Президент США Дональд Трамп після напружених переговорів з Володимиром Зеленським провів закриту нараду з віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо та міністром фінансів Скоттом Бессентом.

Про це пише CNN з посиланням на свою кореспондентку Кейтлен Коллінз.

За її словами, саме після цього Трамп вирішив скасувати подальші переговори з Зеленським.

За інформацією журналістів, Трамп доручив держсекретареві Рубіо та радникові з нацбезпеки Майку Волтцу передати відповідне повідомлення українській делегації.

"Українців тримали поряд в окремій кімнаті (це стандарт для візитів іноземних лідерів). Зазвичай вони знову збираються на обід. Але українці не обідали б у Білому домі. Оскільки готова їжа лежала поряд на візках у коридорі, українцям дали вказівку розійтися", – йдется в повідомленні.

За словами кореспондентки, представник Білого дому зазначив, що українці хотіли продовжити переговори, але їм відмовили.

"Незабаром після цього Зеленський пішов", – підсумувала Коллінз.

Нагадаємо, Дональд Трамп після суперечки з українським президентом опублікував заяву на своїй сторінці в соціальній мережі, в якій повідомив, що Володимир Зеленський може "повернутися, коли буде готовий до миру".

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