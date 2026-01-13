Чому Трамп сказав, що у Зеленського немає "карт": аналіз експерта

Трамп і Зеленський / © Associated Press

Слова очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що президент Володимир Зеленський нібито «не має карт», викликали бурхливу реакцію в суспільстві. Проте трактувати їх винятково в негативному ключі помилково.

Таку думку в ефірі Radio NV висловив український дипломат і політик Роман Безсмертний.

Він переконаний: Трамп мав на увазі, що єдиною і найсильнішою «картою» в руках Києва є саме президент США.

Чому «карта» Зеленського — це Трамп

За словами Безсмертного, риторика Трампа часто є прямолінійною, але стратегічною. Коли американський лідер говорить про відсутність карт, він підкреслює залежність ситуації від рішень Вашингтона.

«Він чітко сказав, що Зеленський має одну перевагу — Трампа. А це цілком можна вважати досить сильною картою в руках українського лідера», — пояснює дипломат.

Експерт наголошує, що США наразі демонструють свою перевагу на світовій арені, і в Кремлі це чудово розуміють.

Безсмертний провів паралель з нещодавніми подіями у Венесуелі та реакцією США на погрози РФ. Він нагадав про показові слова держсекретаря Марко Рубіо під час брифінгу після зміни влади у Венесуелі.

Коли Рубіо запитали про можливу реакцію Москви, він відповів з усмішкою: «Ми очікуємо від Росії лише заяви про її стурбованість». А потім додав ключову фразу: «Росія дуже серйозно загрузла в Україні».

Це свідчить про те, що у Вашингтоні чітко усвідомлюють: український опір зв’язує руки Путіну, не даючи йому втручатися в інші конфлікти.

Дипломат переконаний, що Трамп розуміє партнерську необхідність взаємодії з Україною. Без українського спротиву реалізація планів США в інших регіонах світу була б значно складнішою.

«Це заслуга Збройних сил України, які утримують на собі всю російську армаду. І це дає можливість Трампу діяти вільно, зокрема і у Венесуелі, і якщо на то буде бажання — і в Ірані», — підсумував Безсмертний.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна нібито не зможе закінчити війну з Росією без його участі. В інтерв’ю він зазначив, що у президента Володимира Зеленського «немає карт» для переговорів, а ключовим чинником, за словами Трампа, залишається саме його роль.

Також американський очільник повідомив, що мав різні епізоди спілкування як із Володимиром Зеленським, так і з Володимиром Путіним, і вважає, що наразі обидві сторони можуть бути зацікавлені в укладенні угоди. Раніше він неодноразово критикував українського президента, зокрема після заяв Зеленського про вплив російської дезінформації та переговори США з РФ.