Чому Трамп сказав, що у Зеленського немає "карт": аналіз експерта
Експерт пояснив, чому Трамп вважає себе єдиним козирем українського президента.
Слова очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що президент Володимир Зеленський нібито «не має карт», викликали бурхливу реакцію в суспільстві. Проте трактувати їх винятково в негативному ключі помилково.
Таку думку в ефірі Radio NV висловив український дипломат і політик Роман Безсмертний.
Він переконаний: Трамп мав на увазі, що єдиною і найсильнішою «картою» в руках Києва є саме президент США.
Чому «карта» Зеленського — це Трамп
За словами Безсмертного, риторика Трампа часто є прямолінійною, але стратегічною. Коли американський лідер говорить про відсутність карт, він підкреслює залежність ситуації від рішень Вашингтона.
«Він чітко сказав, що Зеленський має одну перевагу — Трампа. А це цілком можна вважати досить сильною картою в руках українського лідера», — пояснює дипломат.
Експерт наголошує, що США наразі демонструють свою перевагу на світовій арені, і в Кремлі це чудово розуміють.
Безсмертний провів паралель з нещодавніми подіями у Венесуелі та реакцією США на погрози РФ. Він нагадав про показові слова держсекретаря Марко Рубіо під час брифінгу після зміни влади у Венесуелі.
Коли Рубіо запитали про можливу реакцію Москви, він відповів з усмішкою: «Ми очікуємо від Росії лише заяви про її стурбованість». А потім додав ключову фразу: «Росія дуже серйозно загрузла в Україні».
Це свідчить про те, що у Вашингтоні чітко усвідомлюють: український опір зв’язує руки Путіну, не даючи йому втручатися в інші конфлікти.
Дипломат переконаний, що Трамп розуміє партнерську необхідність взаємодії з Україною. Без українського спротиву реалізація планів США в інших регіонах світу була б значно складнішою.
«Це заслуга Збройних сил України, які утримують на собі всю російську армаду. І це дає можливість Трампу діяти вільно, зокрема і у Венесуелі, і якщо на то буде бажання — і в Ірані», — підсумував Безсмертний.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна нібито не зможе закінчити війну з Росією без його участі. В інтерв’ю він зазначив, що у президента Володимира Зеленського «немає карт» для переговорів, а ключовим чинником, за словами Трампа, залишається саме його роль.
Також американський очільник повідомив, що мав різні епізоди спілкування як із Володимиром Зеленським, так і з Володимиром Путіним, і вважає, що наразі обидві сторони можуть бути зацікавлені в укладенні угоди. Раніше він неодноразово критикував українського президента, зокрема після заяв Зеленського про вплив російської дезінформації та переговори США з РФ.