Чому Трамп уклав угоду з Путіним щодо дизеля: у ЗМІ розкрили справжню мету США

Трамп та Путін / © Associated Press

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США дозволили експорт російського дизелю, щоб повернути Росію до переговорів про припинення війни. У Вашингтоні вважають, що це пом’якшить позицію Кремля та допоможе відновити тристоронній діалог після попередніх невдалих спроб.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох осіб, ознайомлених із перебігом переговорів.

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За даними співрозмовників видання, на декількохвильовій зустрічі в Маямі спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер повідомили українській делегації, що Володимир Путін наразі не готовий до переговорів про завершення 4,5-річної війни.

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Двоє джерел зазначили, що оголошена угода покликана сприяти відновленню контактів, тоді як третій співрозмовник підкреслив: домовленість щодо палива має «пом’якшити» позицію Москви, оскільки вона «надсилає сигнал про те, що Трамп відкритий до співпраці» з РФ.

«Ідея полягала в тому, що США могли б повернутися до Росії та сказати: „Бачите, українці припинили страйки, і ми уклали з вами цю угоду. Тепер ваша черга щось робити“, — цитує Reuters одного з учасників зустрічі.

За угодою, Росія поставить понад 2,25 мільйона барелів дизелю на ринки США та світу. Частина американських законодавців критикує це рішення, бо воно дає Москві гроші на війну без жодних поступок. Дональд Трамп захистив угоду, назвавши її «правильним вибором для американського народу», і пояснив, що прагне знизити ціни на пальне перед виборами до Конгресу.

Зазначається, що на зустрічі Кушнер знову закликав Україну припинити атаки на російські НПЗ. Трамп переконував, що ці удари підвищують світові ціни на пальне. Проте експерти зазначають, що головною причиною високих цін є війна в Ірані, а обсяги російського дизелю за угодою занадто малі, щоб суттєво вплинути на ринок США.

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Видання зазначає, що представники США нагадали про надану військову та розвідувальну допомогу Києву, але не погрожували припинити її через відмову зупинити удари по НПЗ. На зустрічі в Маямі за участі європейських чиновників і Світового банку (який відмовився від коментарів) обговорили гарантії безпеки, відбудову України та інвестиції. Україна заявила про готовність припинити удари по енергетиці за умови аналогічних кроків Росії, проте жодних офіційних угод підписано не було.

Як зазначають медіа, оголошення угоди загострило відносини між Вашингтоном та Києвом. Президент Володимир Зеленський назвав рішення США «слабким рішенням» і «подарунком Путіну». У відповідь Дональд Трамп заявив, що Зеленський «міг би багато разів вирішити цю війну» і що українцям потрібно «отримати нового президента».

Згідно з повідомленнями ЗМІ, підтвердження припинення вогню в енергетиці немає. У понеділок Росія знову атакувала українські енергооб’єкти, а речник Кремля Дмитро Пєсков відхилив пропозицію Зеленського про 60-денне перемир’я.

Як зауважують медіа, обидві сторони тримають жорстку позицію: за даними джерела, близького до Кремля, Путін сяде за стіл переговорів лише після того, як «отримає решту 11% Донбасу, які він зможе представити всередині країни як перемогу».

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Україна ж відкидає будь-які територіальні поступки, наполягаючи, що основою для мирної угоди може бути лише заморожування конфлікту на існуючій лінії фронту.

Угода Трампа та Путіна щодо дизеля РФ — останні новини

Нагадаємо, президент США повідомив, що домовився з Володимиром Путіним про великі постачання російського дизеля на американський і світовий ринки.

За даними Axios, Вашингтон пов’язав рішення про експорт російського палива із відмовою України припинити удари по НПЗ.

Також Дональд Трамп заявив, що звертався до президента України Володимира Зеленського із закликом утриматися від атак на інфраструктуру виробництва та переробки дизельного пального.

Окрім цього, президент США заявив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією. За його словами, домовленість набуває чинності негайно, а обидві сторони вже погодилися її дотримуватися.

Проте згодом Володимир Зеленський заявив, що оголошення Дональда Трампа про енергетичне перемир’я стало для нього новиною.

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