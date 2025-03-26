Чому Трамп уникає пункту про відповідальність за порушення режиму тиші: у Зеленського відповіли

Американський президент Дональд Трамп усвідомлює стратегію Росії в переговорному процесі та розуміє, що Кремль тягне час, отже уникає пункту про відповідальність за порушення режиму тиші у війні.

Про це сказав радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі YouTube-каналу "РБК-Україна".

"Треба дати час США, щоб вони зрозуміли, що без інструментів примусу, тільки з інструментом під назвою "пряник", ну ми зараз про тульський пряник для Росії, якщо тільки цей інструмент будуть використовувати, то з РФ нічого вони не отримають", — сказав Подоляк.

Тим часом західні ЗМІ, зокрема Politico, пишуть, що Дональд Трамп послабив позиції України на переговорах із Росією і називають конкретні кроки. Там також нагадують зустріч Трампа із Володимиром Зеленським у Білому домі, де президент США заявив, що Україна "не має карт", визнаючи стратегічну вразливість Києва на тлі війни на виснаження.