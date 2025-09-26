Чому Трамп узявся критикувати Росію: у Білому домі пояснили тактику

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп зробив різкі заяви на адресу Росії, і це є «тактикою переговорів», покликаною чинити тиск на Кремль.

Про це пише The Washington Post із посиланням на високопосадовця з Білого дому.

Його слова пролунали після того, як Трамп несподівано підтримав прагнення України до повного відновлення територіальної цілісності, що стало приємною новиною для Києва і шоком для багатьох світових лідерів.

За словами чиновника, така риторика є проявом зростального роздратування президент США на адресу президента Росії Володимира Путіна. Водночас посадовець підкреслив, що це не означає кардинальної зміни політики США щодо України під час роботи Генасамблеї ООН, де Трамп провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Ще донедавна американський президент припускав, що Україні доведеться поступитися частиною земель для припинення війни. Тому його твердження, що Київ може «відвоювати всю Україну у її первісному вигляді», стало різким розворотом.

Утім, вже за кілька годин держсекретар Марко Рубіо на засіданні Радбезу ООН заявив, що війна завершиться переговорами, а не перемогою на полі бою, фактично підтвердивши незмінність офіційної позиції Вашингтона.

«Усе, що робить президент, він розглядає крізь призму: „Як ми можемо укласти угоду?“, — пояснив представник Білого дому.

Він також підкреслив, що Трамп «довгий час дуже розчарований Путіним. Він надсилає дуже сильний сигнал. Росія — величезна країна з великою економікою, воєнною економікою, але Україна вже майже чотири роки успішно захищається». І додав: «Все, що він каже, — якщо Путін не хоче миру, нехай триває війна, а ми й надалі продаватимемо зброю НАТО».

«Він ситий по горло Путіним», — підкреслив ще один високопосадовець з Білого дому. Він уточнив, що Трамп розглядає можливість санкцій проти РФ.

Водночас демократи у США наголошують: слова президента матимуть значення лише тоді, коли за ними підуть реальні дії — санкції та збільшення військової допомоги Україні.

«Інакше це лише дешеві балачки», — сказав конгресмен Грегорі Мікс.

До слова, за даними New York Post, заява Трампа про те, що Росія є «паперовим тигром», і що Україна здатна повернути всі свої території, ґрунтується на нових даних американської розвідки, які вказують на економічний крах та поразки Кремля на полі бою. У Білому домі цьому виданню підтвердили, що така риторика — це «тактика переговорів» і «стратегічний хід», спрямований на тиск на Москву, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.

Зауважимо, 25 вересня Трамп закликав Путіна зупинити війну проти України, назвавши її «безглуздим вбивством людей». Президент США зазначив, що Росія «поставила на мапу все», її економіка «котиться до біса», а репутація сильно страждає. За словами Трампа, РФ «захоплює дуже мало території, якщо взагалі завойовує». «Ця війна мала б закінчитися», — підсумував американський лідер.