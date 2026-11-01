Чому Трамп відвернувся від Зеленського: впливова представниця MAGA назвала головну причину

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Associated Press

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Американська ультраправа активістка, блогерка та впливова представниця руху MAGA Лора Лумер пояснила, чому президент США Дональд Трамп різко критикує українського президента Володимира Зеленського. На її думку, причиною погіршення відносин між політиками стала публічна реакція Зеленського на дизельну угоду Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це вона заявила в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

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Лумер нагадала, що раніше Трамп писав у соціальних мережах, що йому простіше вести переговори з Путіним, ніж із Зеленським. На її переконання, така заява американського президента могла бути реакцією на публічну критику з боку українського лідера після укладення дизельної угоди.

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«Я не думаю, що це було би опубліковано президентом, якби Зеленський не з’явився у медіа і не розкритикував президента Трампа після дизельної угоди», — зазначила активістка.

Вона припустила, що Зеленський міг би обрати іншу тактику і не висловлювати невдоволення публічно. Натомість, на думку Лумер, українському президенту варто було провести приватну розмову з Трампом, оскільки американському лідеру навряд чи сподобається, коли його критикують у медіа, які він вважає ліберальними.

«Зеленський, імовірно, міг би впоратися з цим краще, залишивши ці почуття при собі або провівши приватну розмову з президентом Трампом», — сказала вона, додавши, що українському лідеру слід пам’ятати про це в подальшому.

Нагадаємо, після критики Зеленським дизельної угоди, укладеної Трампом із Путіним, президент США різко висловився на адресу українського колеги та поставив під сумнів необхідність його подальшого перебування на посаді. Зокрема, Трамп заявив про потребу провести президентські вибори в Україні та змінити очільника держави.

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«Я думаю, що настав час для України обрати нового президента», — наголосив американський президент.

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