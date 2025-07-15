Чому Трамп врешті вирішив посилити тиск на Путіна: WP назвало три неочікувані причини

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Спочатку президент США Дональд Трамп сподівався, що йому буде легко переконати свого друга Володимира Путіна зупинити війну. Втім, цього не сталося. На тлі розчарування «фюрером» американський лідер вирішив кардинально змінити власну риторику.

На це було кілька причин, повідомили джерела журналістові Девіду Ігнатіусу, пише The Washington Post.

За словами джерела, знайомого з обговореннями, у Трампа було щонайменше три вагомі причини, аби піти на ескалацію:

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Перша: Трамп вважав, що Путін не поважає його, вдаючи готовність до миру, але ігноруючи заклик до припинення вогню.

Друга: Трамп побачив ефективність військової сили США у використанні бомбардувальників B-2 та ракет «Томагавк» проти Ірану.

Третя: Трамп вважав, що Путін вестиме переговори лише за загрози застосування більшої сили.

«Як люблять говорити росіяни, Трамп вирішив „ескалувати, щоб деескалувати“. Трамп зробив правильний вибір, визнавши, що Путін не піде на поступки без більшого тиску. Але президент також обрав курс ескалації, ризики якого невідомі», — пише автор статті.

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Він також наголошує, що єдине запитання, на яке Трамп не хотів відповідати на засіданні в Овальному кабінеті, було: «Якщо Путін вирішить продовжити ескалацію, наскільки далеко ви готові зайти у відповідь?».

«Не ставте мені такого запитання: „Як далеко? Я просто хочу врегулювати війну“», — різко заявив американський президент.

Ігнатіус наголошує: якщо Трамп зможе змусити цю нову кампанію тиску спрацювати, він може заслужити на відому Нобелівську премію, «але на шляху до миру може бути ще більше динаміту».

Нагадаємо, днями Дональд Трамп виступив із жорстким ультиматумом диктатору Володимиру Путіну. Він пригрозив запровадити щонайменше 100-відсоткові мита проти головних торговельних партнерів Росії, якщо «фюрер» не погодиться на мирні переговори протягом 50 днів.

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Крім того, президент США вкотре заявив про своє розчарування російським «фюрером». Втім, додав, мовляв, стосунки з диктатором ще не закінчив. Трамп розповів, мовляв «працює над тим», аби зупинити кровопролиття в Україні.

Дата публікації 20:17, 14.07.25 Кількість переглядів 121 Доленосна заява Трампа! 17 Patriot для України й жорстка погроза Путіну!