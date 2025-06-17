Чому Трамп втік із саміту G7: дипломат пояснив, до чого тут Зеленський

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Раптовий від’їзд президента США Дональда Трампа із саміту G7 у Канаді фактично став «втечею», аби не зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським.

Таку думку колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко висловив виданню hromadske.

Дипломат пояснив, чому Трамп міг прагнути уникнути зустрічі з Зеленським на полях саміту «Великої сімки».

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«Насправді оці його (Трампа — ред.) псевдопояснення, на мою думку, є лише прикриттям для того, щоб не зустрічатися із Зеленським. Тому що йому нема чого говорити Зеленському. Він не може знайти аргументів, чому він продовжує вигороджувати Путіна», — вважає Огризко.

«Думаю, це та ситуація, коли людині просто нема чого сказати, й для того, щоб нічого не говорити, краще поїхати. От це він і зробив», — додав він.

За оцінками дипломата, у відносинах із адміністрацією Трампа Київ може сподіватися лише на продаж зброї та передання розвідувальних даних. Водночас Україні слід більше працювати з партнерами з Європи.

«Особливого вибору немає, треба підіймати Європу, треба змушувати наших європейських партнерів захищати Україну, закривати над нами небо. Те, що сьогодні відбулося в Україні (масована російська атака — ред.), — це ще один докір нашим європейським партнерам за те, що вони бояться власної тіні», — висловився Огризко.

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Він пояснив, що якби авіація однієї з країн НАТО збивала ракети над українською територією, вона жодним чином не була б позначена як країна, яка воює з Росією.

Нагадаємо, 16 червня Трамп достроково покинув саміт G7 у Канаді. Пояснюючи такий вчинок президента США, у Білому домі послалися на необхідність терміново повернутися до Вашингтона через загострення ситуації на Близькому Сході.

Зауважимо, що на полях саміту була запланована зустріч Трампа із Зеленським.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Трамп залишив саміт «Групи семи», щоб повернутися до Вашингтона для роботи над «припиненням вогню» між Ізраїлем та Іраном. Однак президент США спростував таку інформацію.

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