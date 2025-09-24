Чому Трамп заявив про повернення всіх територій України: відповідь політтехнолога

Дональд Трамп / © Associated Press

Нещодавня заява Дональда Трампа про те, що Україна може повернути всі окуповані території, стала справжнім сюрпризом для багатьох політичних оглядачів.

Про це сказав політтехнолог Тарас Загородній.

Він переконаний: цей зсув у позиції є результатом не випадковості, а зростання суб’єктності України.

За словами експерта, цьому передувала серйозна підготовча робота. Візит Кіта Келлога та інших представників оточення Трампа був невипадковим. Вони «проводили зустрічі, дивилися на настрої, бачили розробки нашого ВПК і робили відповідні звіти». Ці звіти, як стверджує Загородній, довели, що «Україна не зламається і тому доведеться йти на співпрацю».

Фактор Путіна та виборів у США

На зміну позиції Дональда Трампа вплинули й інші важливі фактори. Політтехнолог зауважує, що нахабність Путіна, який відверто відкидає зустріч із Володимиром Зеленським та висуває нездійсненні умови, могла стати додатковим аргументом.

Крім того, експерт наголошує на внутрішньополітичній ситуації у Сполучених Штатах. У країні починається період виборів, і Трампу необхідні реальні політичні результати, які він може представити виборцям. В іншому разі республіканці ризикують втратити більшість у Конгресі. Отже, заява про повернення територій, хоча й вимагає підтримки ЄС та НАТО, може бути частиною стратегії, спрямованої на здобуття політичних дивідендів та реальних зовнішньополітичних успіхів.

Нагадаємо, 23 вересня у США відбулися переговори лідера Штатів Дональда Трампа та очільника України Володимира Зеленського. Після завершення зустрічі журналістка ТСН Ольга Кошеленко в прямому ефірі на YouTube-каналі ТСН запитала у Зеленського, як завершилися переговори.

«Володимир Олександрович показав палець вгору», — сказала вона.

Тож є сподівання, що зустріч була вдалою.