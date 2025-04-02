Чому Трамп злий на Путіна: аналітик пояснив, що "відбувається дивовижне"

Володимир Путін і Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп злий на президента Росії Володимира Путіна, адже зустрів когось ще менш раціонального від себе. На думку американського лідера, російський диктатор має розуміти, що війна виснажує його економіку, і шукати вихід з цього. Трамп дає Путіну цей вихід, а той сміється з президента США.

Таку думку висловив інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса.

«Кажуть, Трамп злий на Путіна, що той саботує перемовини, і готовий ввести страшні санкції. Ну головне, щоб не ввів їх проти України. Бо з нього станеться… Але, схоже, відбувається дивовижне. Трамп зустрів когось, ще менш раціонального, ніж він сам. І це Путін. Бо Трамп вважає, що Путін має розуміти, що війна виснажує його економіку, і має шукати вихід з цього. І Трамп дає йому цей вихід. А Путін сміється з нього», — йдеться у дописі Фурси.

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Війна виснажує російську економіку

Банкір зауважив, що Трампові таки є чому дивуватися, адже війна справді виснажує російську економіку. В інформаційному полі домінує дивне уявлення, що війна — це корисно для економіки, тому Путін не хоче завершувати бойові дії. Насправді ж економіка не може триматися на війні — вона може триматися на військових витратах. Якщо вони такі важливі для економіки, то ці витрати можна продовжити робити і після закінчення війни. Йдеться про будівництво доріг, мостів, будинків, інвестиції та інше.

«Такі витрати, якими Путін фінансує війну, створюють передумови до неконтрольованого зростання цін. Останнє змушує Центробанк боротися з інфляцією, обмежуючи вартість грошей в економіці, вбиваючи таким чином здорову, не військову частину вашої економіки. І поки триває війна — це не зміниться. Таким чином тільки завершення війни дає вихід з кризи. Не гарантію на вихід з кризи, а шанс її уникнути», — пояснив Фурса.

Він акцентував, що виходу не буде, коли в Росії закінчаться гроші, а війна ще триватиме.

«А от тут проблема. Бо військові витрати таки можуть закінчитися. Бо гроші можуть закінчиться. Бо війна — це дорого. І з 2022 року Путіну допомагало триматися все те, що Росія заробила за 30 років. І поклала у тумбочку. І от ті накопичення вони і витрачали. Додруковуючи решту. Але тут біда у тому, що ті самі накопичення скоро закінчяться. Їх має вистачити хіба що на 2025 рік. А далі тільки друкарський верстат, тільки хардкор», — зауважив економіст.

Він одразу ж заперечив, що Росії допоможуть доходи від експорту нафти. Нафтодоларів буде недостатньо. На сьогодні нафтогазові доходи вже становлять третину російського бюджету. Вони не витягнуть ситуацію, «коли закінчаться гроші у тумбочці».

Чому Путіну треба завершувати війну?

«І тому Путіну треба завершувати війну, з точки зору здорового глузду. Бо тоді є шанс на притік грошей. Тоді є шанс, на справжнє зростання економіки, яке побудоване на інвестиціях. Бо військові витрати — це мертві витрати. Воно не приносить прибуток. Воно вмирає в полях України. І не повертається в економіку», — пояснив Фурса.

Він додав, що тому російський економіці зараз вкрай необхідно повернути хоча б примарну нормальність.

Трамп рятує економіку РФ, а Путін намагається йому завадити

Банкір знову наголосив, що війна не тримає економіку, а виснажує її. Саме тому російський ринок так радіє, коли Трамп заявляє, що умовно післязавтра зупинить війну, та обіцяє зняття санкцій.

«Саме тому в такі моменти укріплюється рубль і зростає вартість російських акцій. Бо якщо б це було навпаки, то мала б бути зворотня картина. Але ж ні. І Трамп з усіх активів найбільше посприяв зростанню саме російського рубля, який ще біля нового року доходив до 110 рублів за долар, а зараз курс — 85 рублів», — звернув увагу Фурса.

На його думку, «як би Трамп не рятував російську економіку, Путін намагається йому завадити».

«І це має дуже дивувати президента США, який намагається раціоналізувати таку поведінку переговорною стратегією. Тим більше, іноді Путін підкидує Трампу кісточку надії, зупиняючи атаки шахедів на одну ніч. Але що важко терпіти нарцису, так це публічне визнання, що з нього роблять дурня. І, може, це нарешті змусить президента США діяти. Головне, щоб не проти України…» — резюмував економіст.

Нагадаємо, Трамп заявив, що сердитий на Путіна через заяви про нелегітимність президента України Володимира Зеленського. Президент США сказав, що готовий накласти «вторинні тарифи» на всю російську нафту, якщо не вдасться укласти угоду про припинення вогню.