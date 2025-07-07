Дональд Трамп / © Associated Press

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Наразі складається ситуація, яка вказує на те, що президент США Дональд Трамп відклав якомога далі думки про Україну.

Про це сказала колишня спеціальна помічниця президента США Трампа з питань Європи та Росії Фіона Гілл в ефірі телемарафону.

«Бачите, як президент біжить далі: то він був зациклений на Ірані, на переговорах із ним, то з’являються інші теми, і він знову хоче бути залученим особисто. І враження, що він відкладав якомога далі думки про Україну. Тобто не те, щоб він тепер забув, що Україна існує і що війна триває, просто це завжди так із президентом Трампом», — сказала вона.

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«Як на мене, це його особисто розуміння того, як торгуватися з Путіним. І його власне розуміння, що таке сила», — додала вона.

Нагадаємо, Трамп заявив, що не впевнений, чи зможе він закінчити війну Росії проти України. Водночас він додав, що припинення російсько-української війни є пріоритетом: «Так, я хотів би, щоб це сталося».

Також президент США вчергове звинуватив у нинішній ситуації свого попередника Джо Байдена.

«Ми допомогли багатьом країнам. Ситуація в Україні — це справа Байдена. Це не справа Трампа. Я намагаюся її завершити», — зазначив він.

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