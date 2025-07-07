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Чому Трамп змінює підхід до війни в України — пояснення експомічниці президента США
Президент США досі не знає, як закінчити війну в Україні — всі обіцянки залишаються без змін.
Наразі складається ситуація, яка вказує на те, що президент США Дональд Трамп відклав якомога далі думки про Україну.
Про це сказала колишня спеціальна помічниця президента США Трампа з питань Європи та Росії Фіона Гілл в ефірі телемарафону.
«Бачите, як президент біжить далі: то він був зациклений на Ірані, на переговорах із ним, то з’являються інші теми, і він знову хоче бути залученим особисто. І враження, що він відкладав якомога далі думки про Україну. Тобто не те, щоб він тепер забув, що Україна існує і що війна триває, просто це завжди так із президентом Трампом», — сказала вона.
«Як на мене, це його особисто розуміння того, як торгуватися з Путіним. І його власне розуміння, що таке сила», — додала вона.
Нагадаємо, Трамп заявив, що не впевнений, чи зможе він закінчити війну Росії проти України. Водночас він додав, що припинення російсько-української війни є пріоритетом: «Так, я хотів би, щоб це сталося».
Також президент США вчергове звинуватив у нинішній ситуації свого попередника Джо Байдена.
«Ми допомогли багатьом країнам. Ситуація в Україні — це справа Байдена. Це не справа Трампа. Я намагаюся її завершити», — зазначив він.