Чому Трамп змінив позицію щодо України: Буданов назвав несподівані чинники

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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На зміну позиції президента США Дональда Трампа щодо допомоги Україні вплинули, зокрема, дипломатичні контакти української сторони з його оточенням.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Кирило Буданов в інтерв’ю Kyiv Post.

Він наголосив, що позиція кожної людини «змінюється під впливом обставин або нової інформації».

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«На це може вплинути безліч чинників», — зауважив Буданок.

Керівник ГУР зазначив, що на рішення президента США можна і потрібно впливати «через дипломатію, через контакти в його оточенні».

«І саме це вплинуло на еволюцію його позиції щодо питання допомоги Україні. Нещодавно було знайдено баланс між інтересами України та США», — пояснив він.

За словами Кирила Буданова, в адміністрації Трампа є люди, які вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Україні.

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«У цьому сенсі насамперед можна назвати держсекретаря США Марко Рубіо, а також спеціального представника президента США Кіта Келлога. Їхня позиція абсолютно зрозуміла — допомога Україні є частиною національних інтересів США. Тому вона має тривати і збільшуватися як кількісно, так і якісно», — уточнив він.

При цьому очільник ГУР вважає, що позиція Дональда Трампа ніколи не була відверто антиукраїнською.

«Він [Дональд Трамп] ніколи не був противником України. Не можна забувати, що перші партії американської зброї було отримано саме під час його першого терміну», — нагадав він.

Буданов вважає, що президент США діятиме насамперед в інтересах своєї країни, але його позиція щодо війни в Україні має бути «розумно проукраїнською».

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Нагадаємо, раніше член Палати представників США республіканець Дон Бекон заявив, що на жорсткіші заяви президента Дональда Трампа щодо війни Росії проти України могла вплинути його дружина — перша леді Меланія Трамп.