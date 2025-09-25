Чому Трамп змінив позицію щодо війни в Україні: в МЗС розкрили, чи варто чекати на зрушення

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця вважає, що зміна риторики президента США Дональда Трампа, який заявив, що Україна може відвоювати всі свої території, є результатом «кропіткої щоденної роботи» української сторони.

Про це він заявив в інтерв’ю «Укрінформу» у середу, 24 вересня.

Сергій Кислиця наголосив, що зовнішня політика не є розвагою, і до неї не варто підходити, «як до перегляду серіалу на Netflix».

«Я розумію, що багато людей підходять до зовнішньої політики, як до перегляду серіалу на Netflix — що має бути кінець сезону, happy end або затравка на наступний сезон. Те, з чим ми маємо справу, — це не серіал на Netflix, а дуже кропітка щоденна робота», — заявив Кислиця.

Він підкреслив, що еволюція українсько-американських відносин протягом останнього місяця наочно доводить, що жодна гучна заява на світовій політичній арені не була зроблена випадково.

«Я можу з усією відповідальністю сказати, що ті заяви, які ми почули вчора з Нью-Йорка, не стали результатом якогось спонтанного емоційного сплеску з боку американського лідера», — наголосив Кислиця.

Заступник міністра зазначив, що українська сторона, яка трималася дуже послідовної та принципової позиції, багато зробила на різних рівнях: від президента Володимира Зеленського, який проводив зустрічі та телефонні розмови з американським лідером, до міністра закордонних справ Андрія Сибіги та керівника ОПУ Андрія Єрмака, який координує роботу радників з національної безпеки, а також секретаря РНБО Рустема Умєрова, що працює зі своїми контактами. Він також відзначив важливу роботу прем’єр-міністерки Юлії Свириденко в економічній сфері.

Таким чином, те, що сталося, є, на думку Кислиці, результатом переоцінки американським лідером усього, що було досягнуто або сталося протягом останніх місяців. Водночас, дипломат застеріг від надмірного оптимізму щодо миттєвих радикальних зрушень.

«Наскільки це матиме практичні наслідки? Поки що буде безвідповідально казати, що без додаткової роботи ми досягнемо якихось суперрадикальних зрушень, тому що залишаються в роботі перемовини як з європейцями, так і зі Сполученими Штатами по пакету безпекових гарантій. Також постійно тривають наші економічні та фінансові перемовини», — підсумував Сергій Кислиця.

Нагадаємо, український дипломат і політик Роман Безсмертний вважає, що до заяв Трампа варто ставитись дуже обережно. На його думку, причиною такої «м’якої» заяви Трампа є не зміна стратегічного курсу, а особисті емоції та результат останньої зустрічі з Зеленським на полях Генасамблеї ООН.