Чому у нардепа-колаборанта Ковальова досі не забрала мандат: пояснення віцеспікера

Для позбавлення депутатського мандата насамперед потрібно буде рішення суду.

Депутата-колаборанта Олексія Ковальова, обраного від "Слуги народу", позбавлять мандата після рішення суду.

Про це розповів перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, інформує "Радіо Свобода".

За його словами, іншої можливості позбавити депутатського мандата колабаранта просто немає.

"Коли наші "прабатьки" парламентські писали Конституцію в 1996-му році – я з кількома з них спілкувався, і вони казали, що в страшному сні не могли уявити, що треба написати таку підставу для втрати мандата, як колаборантство, ще й з Російською Федерацією. Тому такої підстави немає, є підстава "вирок суду". Відповідно, якщо буде вирок суду, повірте мені, в той же день збереться ВР, щоб позбавити мандата. Це стосується і Медведчука, і Ковальова, і кого завгодно", – пояснив Корнієнко.

Заступник голови ВР висловив спожівання, що правоохоронці та суд розглядатимуть справу Ковальова у пріоритетному порядку, "розуміючи суспільну важливість і увагу" до питань колабораціонізму.

Корнієнко також запевнив, що не знав Ковальова до того, як колаборант потрапив до парламенту і не причетний, що саме Ковальов балотувався на Херсонщині від "Слуги народу".

"Пропозиції на округи подавали наші місцеві штаби, структури. На той момент ще не було такої партії як партії, це були в основному люди, які займалися передвиборчою кампанією президента на президентських виборах, потім автоматично кампаніями в себе в областях. Вони подавали різних кандидатів, на той момент важко було передбачити, що будуть такі результати", – пояснив він.

Нагадаємо, народний депутат, ексчлен "Слуги народу" Олексій Ковальов співпрацює з окупантами в тимчасово захопленому Херсоні. Він заявив, що Росія на Херсонщині "всерйоз і назавжди".

Ще у квітні партія "Слуга народу" призупинила членство народного депутата Олексія Ковальова у своїй фракції через підозру у співпраці з російськими окупантами.

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