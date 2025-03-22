Чому угода щодо корисних копалин між Україною та США досі не підписана: в ЗМІ назвали причину

США відмовили Україні у гарантіях безпеки, які Київ хотів отримати в межах гірничодобувної угоди. За інформацією західних ЗМІ, під час переговорів Президент Володимир Зеленський наполягав на включенні захисту України від майбутньої російської агресії у документ.

Про це пише BBC.

Проте Білий дім відмовився, заявивши, що присутність американських компаній у секторі видобутку копалин стане достатнім стримувальним фактором. Тобто США розглядають економічну присутність як спосіб тиску на Росію без додаткових політичних чи військових зобов’язань.

“У підсумку Зеленський поступився і погодився на угоду без гарантій безпеки”, – пише видання.

Угода досі не підписана: що відбувається

Однак, попри досягнуті домовленості, угода досі не підписана. За даними джерел, Вашингтон прагне отримати вигідніші умови, перш ніж офіційно оформити документ.

Однією з можливих причин затримки підписання угоди може бути намагання США отримати доступ або навіть контроль над українськими атомними електростанціями.

Чому ця угода важлива для України та США

Гірничодобувна угода між США та Україною передбачає розвиток видобутку корисних копалин, що може зміцнити економічну незалежність України та залучити великі інвестиції. Також це могло б посилити міжнародну підтримку України з боку американського бізнесу.

Однак, відсутність гарантій безпеки викликає побоювання, що у разі нових російських атак Вашингтон не буде зобов’язаний захищати Україну.

Які перспективи:

Якщо США продовжать наполягати на вигідніших умовах, Україна може опинитися перед складним вибором: поступитися стратегічними об’єктами чи шукати альтернативних партнерів.

Також відкритим залишається питання: чи дійсно економічна присутність американських компаній зможе стримати Росію від нових агресивних дій.

Нагадаємо, військові США розпочали розробку системи оборони "Золотий купол", здатної захистити країну від далекобійних ракет. Білий дім заявив, що для досягнення цієї мети не буде шкодувати фінансування, адже це один з головних пріоритетів Пентагону Дональда Трампа.

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