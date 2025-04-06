Чому угода про копалини зі США у новій редакції не має бути підписана: Зеркаль пояснила

Угода про корисні копалини зі США / © ТСН.ua

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Україні потрібна міжурядова угода, яка визначить засади співробітництва із США та передбачатиме питання захисту чи гарантій безпеки.

Про це українська дипломатка, членкиня координаційної ради Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль розповіла Наталії Мосейчук у проєкті «Мосейчук Podcast».

«Цю угоду (про корисні копалини — Ред.) неможливо перетравити, яка в останній редакції. І я сподіваюсь, що вона не буде підписана в цій редакції», — вважає Зеркаль.

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Дипломатка відповіла, чи дійсно відмова України підписати угоду про корисні копалини в тій редакції, в якій пропонують США, означатаме остаточне руйнування відносин між Києвом та Вашингтоном.

«Це питання того, як ведуться переговори, це питання того, як сторони аргументують свою позицію. Це питання не про сварки — це питання про дипломатичне айкідо. Це частина того, як працює дипломатія. Принаймні має працювати», — зазначає Зеркаль.

Вона наголосила, що ця угода — комерційна і не може укладатися між державою і DFC (Міжнародна фінансова корпорація розвитку США — ред.) по праву Делавера з урахуванням суду Нью-Йорку, який не знає, як буде впроваджувати свої рішення на території України, бо такого механізму не існує.

«І саме це можна пояснювати нашим партнерам в США. Нам потрібна міжурядова угода, яка визначить засади співробітництва України і США, буде передбачати питання, як буде відбуватися захист, чи гарантії», — говорить дипломатка.

На її думку, засади співробітництва має визначити міжурядова угода. А вже після цього наступним кроком може бути угода, яка визначає, як буде відбуватись інвестування США в розробку якихось мінералів або будь-чого в Україні.

«Це не можна робити без розуміння, за які гроші це буде робитися. Про що не йдеться зараз в цій угоді яка є зараз. Там просто фіксується якась міфічна сума, яка надана Україні, і Україна надасть якісь містичні прибутки від нових розробок. А вони не зʼявляться, якщо не буде інвестицій у розмірі 5-10 млрд, якщо не прийдуть в Україну нові технології», — пояснила Лана Зеркаль.

Раніше у виданні Politico написали, що угода про корисні копалини перетворилася для України на політичну катастрофу.