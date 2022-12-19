Чому Україна досі не отримує зброї від США за лендлізом: пояснення МЗС

Наразі Штати надають військову допомогу Україні коштом, тоді як лендліз передбачає отримання допомоги в оренду, або за власний кошт.

Сполучені Штати поки не передають військову допомогу Україні за програмою лендлізу, щоб у майбутньому заощадити український бюджет.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі "Громадському".

Він пояснив, що механізм лендлізу передбачає механізм передавання озброєння чи техніки в оренду або на умовах лізингу.

"Перевага цього інструмента — швидкість ухвалення Адміністрацією США рішень за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії та необхідності голосувань щодо кожного пакету допомоги Україні в Конгресі США. Недолік — обсяги постачань американської зброї в межах лендлізу напряму залежать від фінансових можливостей України", — зазначив Ніколенко.

Речник МЗС уточнив, що наразі Штати надають військову допомогу Україні коштом власного федерального бюджету.

За словами Ніколенка, Україна наразі отримує від США безпекову та оборонну допомогу за трьома програмами:

ініціатива сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI),

зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF),

поповнення запасів зброї США (Replenishment of U.S. weapons stocks).

Військову допомогу у межах названих програм надають на безоплатній основі. Тобто ці програми, на відміну від лендлізу, не передбачають відшкодування з боку України.

"Окрім двостороннього виміру допомоги з боку США, американська сторона була ініціатором створення Контактної групи з оборони України, в роботі якої нині беруть участь 50 країн. Завдяки спільним дипломатичним зусиллям та провідній ролі США вдалося мобілізувати надання Україні з боку членів НАТО та інших партнерів зброї вартістю 40 мільярдів доларів", — нагадав Ніколенко.

Від членів НАТО та інших партнерів Україна отримала озброєння на суму 40 мільярдів доларів. З цих 40 мільярдів понад 19,3 мільярда доларів надійшли саме від США.

Нагадаємо, закон про лендліз для України 9 травня підписав президент США Джо Байден. Україна зможе отримати військову техніку та озброєння в оренду, а заплатити за них вже після перемоги. Або просто віддати вцілілу техніку назад. 1 жовтня закон США про лендліз для України вступив у силу.

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