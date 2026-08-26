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Чому Україна досі не отримала ліцензію на ракети до Patriot: Келлог пояснив
Генерал Келлог переконуватиме Трампа дати Україні ліцензію на виробництво ракет до Patriot
Президент США Дональд Трамп передумав видавати ліцензію на виробництво ракет для Patriot на території України через бізнес-інтереси американських оборонних гігантів.
Про це заявив колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог в інтерв’ю українській блогерці Раміні Есхакзай.
За його словами, затримка з наданням Україні ліцензії пов’язана із занепокоєнням компаній-виробників, зокрема, Lockheed Martin щодо передачі «ліцензії їхньої інтелектуальної власності».
«Чому мені подобається ідея, щоб Україна це (ракети до „Петріотів“ — Ред.) робила? Тому що тут можуть працювати швидше і, ймовірно, краще з новими рішеннями. Тож треба дати українцям цей шанс», — вважає Келлог.
Він уточнив, що це не політичне, а суто бізнесове рішення оборонних компаній. Келлог запевнив, що після повернення до США це питання з Дональдом Трампом.
«Коли я повернуся після цього візиту, у мене буде можливість піти до президента і сказати йому, що, на мою думку, він має зробити. Думаю, він дослухався до деяких людей, і це прикро», — підсумував генерал.
Нагадаємо, 10 серпня видання Telegraph написало, що Трамп переглянув своє рішення про видачу Україні ліцензії на виробництво ракет для комплексів Patriot через побоювання з приводу витоку технологій у Росію.
31 липня Трамп також наголосив, що не впевнений у передачі Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot.
5 серпня агентство Reuters повідомляло, що США побоюються за безпеку виробництв ракет для Patriot в Україні, і зараз обговорюється варіант зі складання ракет у Німеччині, тоді як в Україні будуть вироблятися лише комплектуючі для перехоплювачів.