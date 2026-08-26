Чому Україна досі не отримала ліцензію на ракети до Patriot: Келлог пояснив

Келлог розкрив закулісся рішення Трампа щодо ракет Patriot для України / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп передумав видавати ліцензію на виробництво ракет для Patriot на території України через бізнес-інтереси американських оборонних гігантів.

Про це заявив колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог в інтерв’ю українській блогерці Раміні Есхакзай.

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За його словами, затримка з наданням Україні ліцензії пов’язана із занепокоєнням компаній-виробників, зокрема, Lockheed Martin щодо передачі «ліцензії їхньої інтелектуальної власності».

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«Чому мені подобається ідея, щоб Україна це (ракети до „Петріотів“ — Ред.) робила? Тому що тут можуть працювати швидше і, ймовірно, краще з новими рішеннями. Тож треба дати українцям цей шанс», — вважає Келлог.

Він уточнив, що це не політичне, а суто бізнесове рішення оборонних компаній. Келлог запевнив, що після повернення до США це питання з Дональдом Трампом.

«Коли я повернуся після цього візиту, у мене буде можливість піти до президента і сказати йому, що, на мою думку, він має зробити. Думаю, він дослухався до деяких людей, і це прикро», — підсумував генерал.

Нагадаємо, 10 серпня видання Telegraph написало, що Трамп переглянув своє рішення про видачу Україні ліцензії на виробництво ракет для комплексів Patriot через побоювання з приводу витоку технологій у Росію.

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31 липня Трамп також наголосив, що не впевнений у передачі Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot.

5 серпня агентство Reuters повідомляло, що США побоюються за безпеку виробництв ракет для Patriot в Україні, і зараз обговорюється варіант зі складання ракет у Німеччині, тоді як в Україні будуть вироблятися лише комплектуючі для перехоплювачів.

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