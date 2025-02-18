Чому Україна має погодитися зараз на ультиматум РФ, якщо в найскладніший час ми не погодилися – Зеленський

Зеленський запевнив, що "йти на ультиматуми Росії не збирався. І не збирається".

Президент Володимир Зеленський заявив, що не збирається погоджуватися ні на які ультиматуми Росії.

Про це він сказав під час церемонії відкриття нового посольства України в Анкарі, коментуючи завершення переговорів у Саудівській Араваії між США та РФ.

Запросив Туреччину долучитися до мирного врегулювання

Глава держави запевнив, що Україна ніколи не піде на компроміс щодо своєї територіальної цілісності та суверенітету.

"Як країна ми хочемо миру; ми хочемо, щоб війна закінчилася. Проте ми хочемо, щоб закінчення цієї війни ґрунтувалося на певних гарантіях безпеки. Ми очікуємо, що ці гарантії безпеки будуть надані США, ЄС, Туреччиною та усією Європою", – сказав Зеленський.

Він запросив Туреччину, за можливості, надати Україні необхідні гарантії безпеки, і запропонував Анкарі долучитися до процесу мирного врегулювання.

Ніхто Україні не допомагав на початку вторгнення – Зеленський

Зеленський нагадав, що у лютому 2022 року, коли Росія вночі розпочала повномаштабне вторгнення, українці вирішили боротися і не злякалися ултиматумів.

"Росія напала на Україну. І ми не могли нічого зробити, крім того, щоб взяти до рук зброю і захищатися. І там не було жодної дипломатії. Українці почали боронити свою державу без жодної допомоги світу. Ніхто Україні у цей момент не допомагав. А потім, коли усі побачили, що Путін не зможе захопити нашу державу, що нікуди не дінеться наш народ, наші військові, що нікуди не побіг президент України, і тоді всі зрозуміли, що треба допомогти України. І тільки тоді почалася та чи інша допомога - в різних обсягах від різних країн", – сказав Зеленський.

Переговори у Саудівській Аравії: реакція Зеленського

Також він прокоментував, що переговори між представниками Росії та США у Саудівській Аравії проходять про Україну без участі України.

"І в мене таке враження, що зараз відбуваються якісь переговори про Україну без України. Цікаво, якщо ми найскладнішої миті не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде", – сказав Володимир Зеленський.

Він нагадав, що Кремль озвучував такі самі ультиматуми на переговорах у Білорусі і Стамбулі на на початку 2022 року, проти Україна їх відкинула як неприйнятні.

"Жодних домовленостей ні під час окупації Київщини росіянами, жодних домовленостей під час зустрічі в Білорусі та в Туреччині з росіянами не було. Я як президент України нікому нічого не гарантував, нікому нічого не підтверджував. Тим більше йти на ультиматуми Росії не збирався. І не збираюся", – запевнив глава держави.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський вийшов із терміновою заявою в Туреччині

Нагадаємо, 18 лютого в Ер-Ріяді відбулися переговори представників США та Росії без участі представників України та Європи.

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