Французькі винищувачі Rafale для України можуть залишитися лише мрією: у Politico пояснили чому

Французький винищувач Rafale / © defence-ua.com

Реклама

Перспектива придбання Україною близько 100 французьких винищувачів Rafale опинилася під питанням. Основні перешкоди — це брак фінансування як з української, так і з французької сторони, а також недостатні виробничі потужності компанії Dassault Aviation.

Про це йдеться у матеріалі видання Politico.

Також у медіа зазначається, що утримання великого парку різноманітних літаків може створити значні логістичні проблеми для Збройних Сил України.

Реклама

Фінансові перешкоди

Високопоставлений європейський дипломат, з яким спілкувалися журналісти Politico на умовах анонімності, зазначив, що Київ наразі не має коштів для такої угоди.

«План України придбати Rafale на додаток до Gripen досить дивний. У них немає грошей. Багато що залежатиме від заморожених російських активів», — цитує видання дипломата.

За підрахунками журналістів, приблизна вартість одного винищувача Rafale, залежно від комплектації та навчання, оцінюється від 70 до 100 млн євро (без ракет), сягаючи до 250 млн євро. Фінансування може залежати від використання 140 млрд євро заморожених російських активів, однак це рішення поки не підтримують усі країни ЄС.

Автори статті зазначають, що державні фінанси Франції «перебувають у жахливому стані», що унеможливлює купівлю літаків Парижем для України. Президент Емманюель Макрон, як повідомляється, розраховує на фінансування через схему ЄС SAFE «Кредити в обмін на зброю» на суму 150 млрд євро.

Реклама

Логістичні та виробничі проблеми

Як пише медіа, іншою серйозною проблемою є спроможність виробника швидко поставити необхідну кількість літаків. Хоча компанія Dassault Aviation розглядає можливість нарощування виробництва до п’яти винищувачів на місяць, це все одно може бути недостатньо.

«Навіть якби у нас були всі гроші, ми б не отримали літаки швидко. Ніхто у світі просто не продає достатньо», — сказав журналістам на умовах анонімності український військовий чиновник, зазначивши, що на Rafale чекає велика черга країн.

Директор паризького центру досліджень безпеки IFRI вказує на те, що різноманітний авіапарк (МіГ-29, Су-25, Су-27, F-16, Mirage 2000-5 та потенційно Rafale і Gripen) значно ускладнює логістику через потребу в різних запчастинах та розширену підготовку механіків.

Експерт з авіації Анатолій Храпчинський підкреслив, що фінансування потребуватиме не лише купівля, а й утримання флоту. За його словами, про спільний оборонний бюджет, що допоможе утримувати такий великий флот, можна буде говорити лише у разі вступу України до НАТО або створення нового оборонного альянсу в Європі.

Реклама

Нагадаємо, Україна замовила у Франції 100 винищувачів Rafale для свого війська.

Також раніше 17 листопада стало відомо, що Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон підписали декларацію про придбання Україною оборонного обладнання.