Чому Україна не отримала попередження про ракетну атаку: що заявили в США

Повітряна тривога / © ТСН

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Україна не отримала попередження від партнерів про останній російський удар балістичними ракетами по Києву. Президент Володимир Зеленський заявив, що завчасне передавання розвідданих про запуски таких ракет допомагає рятувати життя. За інформацією Politico, у США пояснили відсутність попередження несприятливими погодними умовами, однак у Києві вважають таке пояснення недостатнім.

Про це видання Politico повідомило 13 жовтня.

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За словами Зеленського, під час останньої атаки Росія застосувала понад 100 безпілотників і п’ять балістичних ракет.

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«Розвідувальна інформація про запуски російських балістичних ракет допомагає рятувати життя, і це одне з найважливіших питань. Саме це допомагає запобігати загибелі людей — коли є завчасне попередження про балістичні ракети», — заявив президент.

Водночас він наголосив, що цього разу Україна не отримала попередження від партнерів.

Чому Україна не отримала попередження про ракетну атаку

Зазвичай Україна отримує інформацію про підготовку Росії до ракетних ударів через систему Battlespace Command and Control Center. Вона використовується для обміну інформацією та координації військових дій, а серед тих, хто нею керує або використовує її — військові США та країн НАТО.

Однак цього разу попередження не надійшло. За словами посадовця, обізнаного із ситуацією, американська сторона пояснила українцям, що це сталося через погані погодні умови.

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«Це в Києві не вважають достатньою причиною. Тому дедалі більше людей непокояться, чи справді справа була лише в цьому», — повідомив співрозмовник Politico на умовах анонімності.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив на Варшавському безпековому форумі у вівторок, що обмін розвідувальними даними через цю платформу триває.

Чи могла система попередження дати збій

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що подібні проблеми вже виникали раніше. За його словами, іноді відповідна інформація не доходить до адресатів.

«Таке трапляється не вперше. Якщо цього разу були конкретні технічні проблеми, думаю, фахівці в усьому розберуться. І вони спільно з нашими партнерами вирішать цю проблему», — сказав Ігнат.

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Водночас наразі немає остаточного підтвердження, що відсутність попередження цього разу була спричинена саме технічною несправністю.

Чи пов’язана відсутність попередження з погрозами США припинити обмін розвідданими

Ситуація виникла на тлі повідомлень про те, що минулого тижня США знову погрожували припинити передавати Україні розвідувальну інформацію, якщо Київ не припинить удари по російських нафтопереробних заводах.

Зеленський публічно не підтвердив ці погрози, однак заявив, що Україна протягом двох днів після оголошення президентом США Дональдом Трампом енергетичного перемир’я не атакувала російські НПЗ та енергетичний сектор загалом.

За словами президента, Росія натомість продовжила удари по українській енергетичній та критичній інфраструктурі. За ці два дні атак зазнали 19 регіонів України.

Зеленський закликав США очолити переговори про припинення війни.

Сам Трамп у понеділок заявив, що Росія та Україна нібито погодилися на енергетичне перемир’я. Він також сказав, що в разі порушення домовленостей відповідальність лежатиме на обох сторонах.

«Насправді (президент Росії Володимир Путін — ред.) хоче укласти угоду, і нам потрібно домогтися, щоб Зеленський теж хотів укласти угоду», — заявив американський президент.

На запитання журналістів у вівторок, чи припинили США передавати Україні розвіддані, нова прессекретарка Трампа Кеті Захарія не дала чіткої відповіді.

«Мені потрібно буде повернутися до вас із відповіддю», — сказала вона.

Російська сторона окремо не коментувала удари балістичними ракетами. Водночас Міноборони РФ заявило про ураження військових об’єктів і підприємств оборонно-промислового комплексу в Україні.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також заявив, що Зеленський, на його думку, «не заслуговує на паузу» в бойових діях у межах енергетичного перемир’я.

Наразі невідомо, чи була відсутність попередження про балістичну атаку пов’язана з технічними проблемами, погодними умовами або іншими обставинами. Українська сторона чекає на з’ясування причин інциденту, зазначає видання.

Нагадаємо, 12 жовтня у Києві пролунала серія вибухів до оголошення повітряної тривоги.

Після цього у Раді розкрили катастрофічні наслідки без розвідданих від США. Зокрема, народна депутатка Галина Янченко наголосила, що американські супутникові системи мають ключову роль у виявленні ракетних пусків ворога.

Також деякі ЗМІ, за даними з власних джерел, повідомили, що адміністрація Дональда Трампа тисне на українське військово-політичне керівництво, вимагаючи припинити атаки на НПЗ у Росії.

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