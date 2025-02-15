Чому Україна не підписала угоду з США про корисні копалини: Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не дозволив українським міністрам підписати угоду з США щодо корисних копалин, оскільки документ не враховує інтереси України.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

“Угода підписується на рівні міністрів, але я, як президент, маю вплив на якість цього документа. Тому я не дав міністрам підписати угоду, адже вона не готова і не захищає наші інтереси”, – пояснив Зеленський.

За його словами, документ повинен бути виписаний юридично правильно та чітко визначати інвестиційні зобов’язання.

“Ми говоримо про інвестиції в Україну, і важливо, щоб усе було оформлено коректно. Якщо угода пов’язана з гарантіями безпеки, вона повинна бути зрозумілою”, – додав президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що російський "фюрер" Володимир Путін боїться президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

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