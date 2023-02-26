Чому Україна не розірвала дипвідносини із Білоруссю: Данілов пояснив

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, чому Україна досі не розірвала дипломатичні відносини з Білоруссю.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами Данілова, українські дипломати досі перебувають у Білорусі, аби не провокувати режим Лукашенка відправити свої війська до України разом з росіянами.

"Людина, яка на сьогодні має на території Білорусі певні повноваження (Олександр Лукашенко. – Ред.), вона так вважає, вона контролює всю ситуацію. Ви хочете, щоб ми на сьогодні провокували ситуацію відносно певних процесів на території Білорусі? Я так не вважаю", – зазначив секретар РНБО.

Він запевнив, що українська влада розуміє, що відбувається у Білорусі. Там станом на сьогодні перебувають порядку 10 тисяч військових РФ, які навчаються на білоруських полігонах. Білоруси їм надають таку можливість.

"В нас немає ніякого бажання, щоб з території Білорусі були надані накази саме білоруському війську вторгатися на нашу територію. Все, що відбувається, ми розуміємо. Звичайно, всі процеси, які там є, на Білорусі, для нас є певним викликом. Ми робимо все можливе для того, щоб це не відбулося. Ще раз наголошу, що у нас ніякого бажання немає, щоб Білорусь і білоруське військо вступало спільно з росіянами на боці Росії", – підсумував Данілов.

Нагадаємо, у липні глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Київ розірве дипломатичні відносини з Білоруссю, якщо її армія перетне український кордон.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі на аеродромі, звідки злітають ракетоносці МіГ-31, пролунало два вибухи. Внаслідок цього був пошкоджений російський літак А-50. На озброєнні російської армії є тільки 6 літаків такого типу. Відповідальність за інцидент взяли на себе таємничі білоруські партизани.

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