Чому Україна показала військовополонених з Китаю: нові сигнали для Пекіна і світу

Китайський військовополонений / © СБУ

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Те, що Україна публічно представила військовополонених з Китаю перед журналістами та камерами, майже напевно є порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Втім, Київ, очевидно, вирішив, що можливі репутаційні втрати від такої пресконференції перекриваються вигодами від участі двох захоплених китайських бійців.

Про це йдеться у статті CNN.

Вочевидь, Україна керувалася ідеєю того, що надати китайським військовополоненим можливість висловитися важливіше, ніж захистити їх від «образ і публічної цікавості» — під цю категорію, згідно з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, підпадає і захист від ЗМІ.

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Китай постійно заявляє про нейтралітет у війні Росії проти України та неодноразово закликав своїх громадян не втручатися у зовнішні конфлікти. Утім, як головна дипломатична та економічна опора Москви, Пекін перебуває під пильним наглядом Києва.

Роль іноземних бійців у війні РФ проти України

Іноземні бійці брали участь у цій війні з обох сторін від самого її початку. Список, який CNN переглянула наприкінці 2024 року, показує, що Україна утримує серед полонених шістьох громадян Шрі-Ланки, сімох — Непалу, а також людей із Сомалі, Республіки Конго, Сьєрра-Леоне, Єгипту, Сирії та близько десятка з пострадянських країн. У січні Україна також захопила двох північних корейців.

Після оголошення про взяття у полон китайців — за яким Україна також заявила, що має інформацію про ще 155 громадян КНР, які воюють за Росію — виник великий інтерес до того, як відбувався їхній вербувальний процес і чи був у ньому залучений уряд Китаю.

Президент Володимир Зеленський не став зменшувати ці підозри, коли його запитали, чи присутність китайців в Україні є частиною офіційної політики Пекіна.

«У мене поки немає відповіді на це питання. Служба безпеки України розслідує це. Ми не стверджуємо, що хтось віддавав наказ, у нас немає такої інформації», — сказав Зеленський минулого тижня.

Втім, президент України наголосив — Київ вважає, що Пекін знає, що відбувається.

Китайські полонені заперечували будь-яку причетність свого уряду. Вони наголошували, що діяли самостійно та надихнулися відео з TikTok. Одне з таких відео вже понад рік поширюється китайськими соцмережами. Ймовірно, воно було створене для російської аудиторії, а китайські субтитри були додані згодом. На ролику видно російських солдатів під час тренувань. Російський текст закликає: «Ти чоловік — будь чоловіком», а субтитри китайською пояснюють фінансові умови.

Неможливо визначити, чи це відео було зроблено офіційною структурою, чи звичайними користувачами соцмереж. Але один із полонених розповів, що подібні відео справляють велике враження в Китаї, де цінується військова сила, але можливостей для бойового досвіду дуже мало.

Чому Україна показала китайських полонених саме зараз?

Хоча Україна вже проводила пресконференції з полоненими, зокрема з Непалу та країн Африки, поява китайських бійців — випадок нетиповий. І це не випадковість. Подія відбулася на тлі зусиль Києва посилити свій голос у Вашингтоні, де адміністрація Дональда Трампа не надто просувається у спробах змусити Кремль до припинення вогню.

Увага США також прикута до Китаю, якого в Білому домі вважають головним геополітичним суперником та атакують дедалі новішими торговельними тарифами.

«Для Зеленського вигідно підсилювати будь-які сигнали про те, що підтримка Росії з боку КНР може виходити за межі дипломатичної чи економічної. Але сигнал був, ймовірно, адресований не лише США«, — зазначається у статті.

Андерс Пук Нільсен з Королівського оборонного коледжу Данії вважає, що Київ також занепокоєний зближенням Євросоюзу з Китаєм, які шукають точки дотику на тлі торгових війн із США.

«Здається, що між Європою та Китаєм з’являється потенціал для співпраці з інших питань. Це очевидний політичний хід, щоб акцентувати увагу саме на цьому аспекті — участі китайців у війні на боці Росії», — пояснив Нільсен.

Пекін, безумовно, сприйняв це як політичний сигнал.

«Ми закликаємо зацікавлені сторони об’єктивно й тверезо оцінювати роль Китаю і не робити безвідповідальних заяв», — заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь, не називаючи конкретних імен.

Нагадаємо, уряд Китаю заперечив свою причетність до участі громадян КНР у війні Росії проти України. Пекін пообіцяв після перевірки всіх обставин оцінити дії полонених китайців згідно з національним законодавством.