ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
469
Час на прочитання
4 хв

Чому Україна показала військовополонених з Китаю: нові сигнали для Пекіна і світу

Двоє громадян Китаю, захоплені на Донеччині, стали обличчям нового інформаційного кроку України. Київ намагається натиснути на Пекін та Захід одночасно.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Китайський військовополонений

Китайський військовополонений / © СБУ

Те, що Україна публічно представила військовополонених з Китаю перед журналістами та камерами, майже напевно є порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Втім, Київ, очевидно, вирішив, що можливі репутаційні втрати від такої пресконференції перекриваються вигодами від участі двох захоплених китайських бійців.

Про це йдеться у статті CNN.

Вочевидь, Україна керувалася ідеєю того, що надати китайським військовополоненим можливість висловитися важливіше, ніж захистити їх від «образ і публічної цікавості» — під цю категорію, згідно з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, підпадає і захист від ЗМІ.

Китай постійно заявляє про нейтралітет у війні Росії проти України та неодноразово закликав своїх громадян не втручатися у зовнішні конфлікти. Утім, як головна дипломатична та економічна опора Москви, Пекін перебуває під пильним наглядом Києва.

Роль іноземних бійців у війні РФ проти України

Іноземні бійці брали участь у цій війні з обох сторін від самого її початку. Список, який CNN переглянула наприкінці 2024 року, показує, що Україна утримує серед полонених шістьох громадян Шрі-Ланки, сімох — Непалу, а також людей із Сомалі, Республіки Конго, Сьєрра-Леоне, Єгипту, Сирії та близько десятка з пострадянських країн. У січні Україна також захопила двох північних корейців.

Після оголошення про взяття у полон китайців — за яким Україна також заявила, що має інформацію про ще 155 громадян КНР, які воюють за Росію — виник великий інтерес до того, як відбувався їхній вербувальний процес і чи був у ньому залучений уряд Китаю.

Президент Володимир Зеленський не став зменшувати ці підозри, коли його запитали, чи присутність китайців в Україні є частиною офіційної політики Пекіна.

«У мене поки немає відповіді на це питання. Служба безпеки України розслідує це. Ми не стверджуємо, що хтось віддавав наказ, у нас немає такої інформації», — сказав Зеленський минулого тижня.

Втім, президент України наголосив — Київ вважає, що Пекін знає, що відбувається.

Китайські полонені заперечували будь-яку причетність свого уряду. Вони наголошували, що діяли самостійно та надихнулися відео з TikTok. Одне з таких відео вже понад рік поширюється китайськими соцмережами. Ймовірно, воно було створене для російської аудиторії, а китайські субтитри були додані згодом. На ролику видно російських солдатів під час тренувань. Російський текст закликає: «Ти чоловік — будь чоловіком», а субтитри китайською пояснюють фінансові умови.

Неможливо визначити, чи це відео було зроблено офіційною структурою, чи звичайними користувачами соцмереж. Але один із полонених розповів, що подібні відео справляють велике враження в Китаї, де цінується військова сила, але можливостей для бойового досвіду дуже мало.

Чому Україна показала китайських полонених саме зараз?

Хоча Україна вже проводила пресконференції з полоненими, зокрема з Непалу та країн Африки, поява китайських бійців — випадок нетиповий. І це не випадковість. Подія відбулася на тлі зусиль Києва посилити свій голос у Вашингтоні, де адміністрація Дональда Трампа не надто просувається у спробах змусити Кремль до припинення вогню.

Увага США також прикута до Китаю, якого в Білому домі вважають головним геополітичним суперником та атакують дедалі новішими торговельними тарифами.

«Для Зеленського вигідно підсилювати будь-які сигнали про те, що підтримка Росії з боку КНР може виходити за межі дипломатичної чи економічної. Але сигнал був, ймовірно, адресований не лише США«, — зазначається у статті.

Андерс Пук Нільсен з Королівського оборонного коледжу Данії вважає, що Київ також занепокоєний зближенням Євросоюзу з Китаєм, які шукають точки дотику на тлі торгових війн із США.

«Здається, що між Європою та Китаєм з’являється потенціал для співпраці з інших питань. Це очевидний політичний хід, щоб акцентувати увагу саме на цьому аспекті — участі китайців у війні на боці Росії», — пояснив Нільсен.

Пекін, безумовно, сприйняв це як політичний сигнал.

«Ми закликаємо зацікавлені сторони об’єктивно й тверезо оцінювати роль Китаю і не робити безвідповідальних заяв», — заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь, не називаючи конкретних імен.

Нагадаємо, уряд Китаю заперечив свою причетність до участі громадян КНР у війні Росії проти України. Пекін пообіцяв після перевірки всіх обставин оцінити дії полонених китайців згідно з національним законодавством.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
469
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie