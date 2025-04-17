Чому США не давали Україні ATACMS: колишній радник Байдена пояснив

Ексрадник Байдена з нацбезпеки США Джек Салліван / © скриншот з відео

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Адміністрація колишнього президента США Джо Байдена не надавала Україні ракети ATACMS два роки через дефіцит зброї.

Таку заяву зробив ексрадник Байдена з нацбезпеки США Джек Салліван, виступаючи в Інституті політики Гарвардської школи Кеннеді.

За його словами, адміністрація тоді вирішила в рамках допомоги давати Україні тільки необхідне, щоб не спровокувати загострення війни.

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«Я нібито заявив про ненадання ATACMS через страх перед Третьою світовою. Не думаю, що я коли-небудь таке говорив про ATACMS. Причина, через яку ми не надали їх спочатку — міністр оборони і військові США повідомили президенту, що в нашому арсеналі недостатньо ATACMS для базового стримування», — сказав Салліван.

Ексрадник Байдена з нацбезпеки США підкреслив, що військові передали Байдену, що не рекомендують передавати системи іншій країні.

«За два роки ми виготовили більше. Ми виробили достатньо, щоб надати Україні кілька сотень ATACMS. Це була перша частина. Друга частина: у квітні-травні 2022 року питання ескалації було іншим, ніж у 2024 році», — додав він.

Салліван наголосив, що за цей час Америка багато чому навчилася в цій війні і готова була ризикувати.

«Наш підхід до рішень президента базувався на розумінні допустимого рівня ризику при постачанні Україні необхідного, уникаючи ескалації. Ми надали Україні значну кількість цих систем. Ідея про те, що вони суттєво вплинули на перебіг війни, не підтверджується доказами. Багато хто каже: „Якби ви дали ATACMS, війна пішла б інакше“. Але досвід використання ATACMS Україною на полі бою свідчить про те, що це не так», — підсумував він.

Раніше начальник Генштабу натякнув, чи використовували ATACMS по Росії.