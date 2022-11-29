Чому Україні не дають ракети дальністю до 800 км: Арестович заявив про дипломатичний шпагат Заходу

Арестович нагадав, що ще рік тому Захід відмовлявся надати Україні Stinger, тож і з далекобійними ракетами все може змінитися.
Захід не надає Україні ракети дальністю до 800 км, бо опинився на дипломатичному шпагаті: з одного боку, НАТО прагне, аби війна в Україні не поширювалася на країни ЄС, а з іншого – не хоче, щоббойові дії перенеслися вглиб Росії.
Таку думку радник Офісу президента Олексій Арестович висловив у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.
За оцінками Арестовича, якби Україні надали ракети до 800 км, то виникло б щось на зразок військового паритету з Росією. Адже тоді ці ракети змогли б долітати до російських авіабаз зі стратегічними бомбардувальниками.
Радник ОП водночас переконаний, що західні партнери надалі озброюватимуть Україну. Адже регулярно з’являються повідомлення про нові види озброєння, яких не було раніше.
В цьому контексті Арестович прокоментував інформацію про те, що Пентагон розглядає пропозицію компанії Boeing щодо постачання Україні дешевих високоточних снарядів малого діаметра.
"Ці снаряди не надто вже й дешеві. Кожен із них коштує 40 тисяч доларів. Якщо поставлять, ми подякуємо. Brimstone, кажуть, британські прийшли з лазерним наведенням – це взагалі чудова штука", – зауважив радник президентського офісу.
Він додав, що це є відповіддю тим, хто стверджує, що Україну "посадять на голодний збройний пайок" за небажання вести переговори з Росією.
Арестович також нагадав, що ще рік тому міністр оборони України Олексій Резніков просив Захід про ПРК Stinger. Йому відмовляли через нібито загрозу ескалації. А на сьогодні в України не те, що є Stinger, а вже й HIMARS. Тож згідно з висновками радника ОП, коли на Заході кажуть, що не дадуть Україні далекобійні ракети чи авіацію, це означає лише одне – подивимося, що буде через пів року чи дев’ять місяців.
Арестович заявив, що світ сидить на дипломатичному шпагаті. Адже з одного боку, НАТО прагне, аби війна не поширювалася на європейські країни, а з іншого – не хоче перенесення бойових дій вглиб Росії.
"Якщо перший пункт про нерозширення війни ми розуміємо, то на другому пункті щодо бойових дій на території Росії ми починаємо ставити запитання: а що так раптом не можна переносити? По нас б'ють, у нас масові страждання мирного населення, вони там у своїх токшоу обговорюють відверто Голодомор, а нам що, не можна відповідати? Не дуже справедливо", – розповів радник ОП.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що єдиним ефективним вирішенням проблеми атак по енергетиці України є надання ЗСУ ракет дальністю 800 км і більше.
А радник голови ОП Михайло Подоляк раніше розповів, що ракети ATACMS з дальністю дії 300 км наблизили б кінець війни. Адже ЗСУ змогли б знищити великі військові склади ворога у глибині окупованих територій.
За оцінками російського опозиціонера і публіциста Андрія Піонтковського, на темпи постачання озброєння Україні впливає російська пропаганда, якою країна-агресорка продовжує лякати Захід.
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