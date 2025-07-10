Реклама

Ігор Копитін, народний депутат, голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки пояснив в інтерв’ю РБК-Україна, чому вже зараз потрібно створювати Оборонний індустріальний парк.

«Оборонна індустрія повинна стати основою для створення високотехнологічного сектору, що забезпечить експорт, валюту й інновації. Як одна з майбутніх ідей — необхідність створення Оборонного індустріального парку — спеціальної економічної зони з податковими пільгами, спрощеним доступом до фінансування та захистом інтелектуальної власності», — вважає експерт.

За його словами, ВПК — це не тільки оборона та гарантія самодостатності й автономності України. Галузь запроваджує інновації, технології, створює робочі місця, надає валютну виручку й суттєві податкові надходження. «Розвиток оборонної промисловості запускає ланцюгову реакцію: долучається металургійна промисловість, ІТ-сектор, машинобудування, логістика, і це дає імпульс розвитку всій економіці. Ми маємо будувати індустрію, яка рухатиме країну вперед не лише в умовах війни, а й після перемоги», — каже Ігор Копитін.

Реклама

Нині, за словами народного депутата, потрібно вирішити проблему недофінансування галузі, і один з виходів – дозволити частковий експорт озброєння, якого в Україні надлишок. Важливим є також посилення науково-технічної складової з метою збереження та зміцнення технологічної переваги України, особливо у сфері дронів. Для цього слід усунути проблеми з бронюванням співробітників, оподаткуванням, корупцією та бюрократією. «Йдеться про сприятливе внутрішньоукраїнське середовище, де виробники будуть готові розвивати й масштабувати виробництво систем і озброєнь», — каже Ігор Копитін.

Коментуючи перспективи України, народний депутат підкреслив, що сильний ВПК дозволить швидше й ефективніше завдавати шкоди ресурсам агресора, і це вже довели вдалі операції Сил оборони та СБУ, реалізовані на території рф. Наразі Україна демонструє ресурсну стійкість: масштабує виробництво ударних дронів і боєприпасів, а вітчизняний ВПК здатний забезпечити до 40 % потреб армії. «Якщо на початку війни Україну сприймали у світі як жертву, то нині вона є державою, яка стала прикладом і взірцем як уміння вести війну, так і військових технологій та ефективності армії», — сказав Ігор Копитін.

Він зазначив в інтерв’ю, що Україна формує нову військову доктрину, де ключовими є асиметричні засоби ведення війни — дрони, РЕБ, кібероперації. Це дозволяє компенсувати чисельну перевагу ворога. Також важливим є те, що Україна стала полігоном для випробування новітніх технологій, які згодом можна буде експортувати до країн НАТО.