Чому відкладають зустріч Трампа з Путіним: аналітик пояснив

Путін і Трамп / © Associated Press

Реклама

Запланована зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним відкладається через позицію Російської Федерації.

Про це заявив політичний аналітик Ігар Тишкевич в ефірі «Київ24».

За його словами, Кремль наразі не зацікавлений у швидких предметних переговорах. Він прагне отримати військові переваги на фронті, які можна буде представити як «перемогу» та використати як важіль тиску для покращення своїх переговорних позицій.

Реклама

«Путін витрачає час на те, щоб отримати кращі переговори для себе. Це означає отримати те, що можна показати як перемогу на фронті», — пояснив Тишкевич.

Українське питання та вісь Трамп — Сі

Аналітик підкреслив, що питання регулювання або замороження російсько-української війни тепер обговорюватиметься на більш широкій зовнішньополітичній арені, зокрема на великих переговорах за участю президента Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, які очікуються не раніше початку наступного року.

Тишкевич нагадав, що в лютому цього року, коли Трамп починав говорити про війну, він зазначав, що до процесу, можливо, долучиться Китай. Проте, за словами Тишкевича, алгоритм тиску лише з боку Дональда Трампа «не спрацював».

Маніпуляції Кремля та відмова від зустрічі

Тишкевич вважає, що Росія маніпулює ситуацією і свідомо тягне час, використовуючи стару тактику постійного зміщення термінів та висунення додаткових умов. Він нагадав, що раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров заявляв про необхідність «конструктивної» позиції Трампа.

Реклама

На сьогоднішній день розуміючи, що глибокого компромісу на свою користь Путін не отримає, та усвідомлюючи, що модель врегулювання чи замороження війни буде детально обговорюватися саме на американсько-китайських зустрічах, речники Кремля, ймовірно, заявлять, що «зараз не найкращий час» для зустрічі. На думку Тишкевича, за таких політичних розкладів зустріч Трампа та Путіна не може мати жодних результатів.

Нагадаємо, майже через тиждень після переговорів Дональда Трампа й Володимира Путіна та анонсу нової зустрічі в Угорщині Білий дім офіційно відклав саміт президентів.

Тоді президент США Дональд Трамп повідомив, що скасував очну зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він оголосив у короткій заяві, наголосивши, що має намір повернутися до цього питання пізніше.

Також після того, як підготовка зустрічі Трампа й Путіна в Будапешті була призупинена, сенатори США взялися до розробки трьох законопроєктів для значного посилення тиску на Москву.