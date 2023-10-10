"Чому він досі на волі?": племінниця Трампа заявила, що він злив Путіну секретну інформацію про оборону Ізраїлю

Мері Трамп, племінниця експрезидента Сполучених Штатів, припускає, що 45-й лідер США Дональд Трамп міг здати диктатору Володимиру Путіну секрети, які стосуються оборони Ізраїлю.

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін міг передати Ірану й терористам ХАМАС секретну інформацію про оборону Ізраїлю, яку він нібито отримав від екслідера США Дональда Трампа.

Про це Мері Трамп заявила на своїй сторінці в Twitter.

"Цей бісів маніяк (Мері Трамп має на увазі свого дядька Дональда Трампа - ред.), ймовірно, передав Путіну (який передав Ірану, який передав ХАМАС) секрети національної безпеки Ізраїлю", – заявила американка.

Вона також припустила, що Трамп міг злити секретну інформацію про підводні човни Сполучених Штатів.

"Він розкрив суворо секретну інформацію про наші атомні підводні лодки австралійському картонному хлопцю. Чому йому все ще дозволено вільно бродити?" - написала Мері Трамп.

Пост Мері Трамп також містив скриншот повідомлення Дональда Трампа на TruthSocial, де він прокоментував ескалацію в Ізраїлі у звичній для себе манері.

"Ті ж люди, які вчиняли набіги на Ізраїль, хлинуть у наші колись прекрасні США через нашу ПОВНІСТТЮ ВІДКРИТУ систему. ПІВДЕННИЙ КОРДОН, рекордні цифри", – написав Трамп.

Він звинуватив Джо Байдена й Барака Обаму в тому, що нібито саме вони винні в цьому.

Нагадаємо, ЗМІ звинувачують 45-го президента США у розкритті даних з обмеженим доступом австралійському мільярдеру Ентоні Пратту. Це, за їхніми даними, могло статися вже після того, як Трамп залишив свою посаду.

Слід зазначити, що сама Мері Трамп є членом Демократичної партії і на виборах в Америці у 2016 році підтримала кандидатуру Хілларі Клінтон. Втім, вона програла, а перемогу тоді здобув республіканець Дональд Трамп. Крім того, Мері є авторкою відомих мемуарів "Занадто багато і завжди мало: як моя сім'я породила найнебезпечнішу людину у світі" .

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