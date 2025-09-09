- Дата публікації
Чому війну в Україні складно завершити: Трамп назвав головну причину
Війна в Україні виявилася для Трампа «найскладнішим» миротворчим завданням.
Президент США Дональд Трамп вважає, що тривалість війни в Україні значною мірою залежить від особистих стосунків між лідерами двох країн, які, як він вважає, сповнені ненависті.
Про свій погляд на війну в Україні Трамп заявив в інтерв’ю американській радіостанції 77 WABC.
Особиста ворожнеча як головна перешкода
За словами Дональда Трампа, він був «дуже здивований» тим, що конфлікт в Україні виявився настільки складним. Він вважав, що зможе закінчити його «дуже швидко», оскільки, за його словами, «чудово ладнає» з президентом РФ Володимиром Путіним.
Проте, як він зазначив, щоразу, коли здається, що є прогрес, російська сторона «скидає ще одну бомбу». Трамп наголосив, що основна складність полягає в особистих взаєминах між лідерами.
«Існує багато ненависті між ним [Путіним — ред.] і Зеленським, як ви знаєте, багато ненависті. Це багато поганої крові і це багато, багато пролитої крові», — заявив Дональд Трамп, підкресливши складність мирних переговорів.
За його словами, пролита кров і ненависть ускладнюють закінчення війни. Трамп додав, що вважав цей конфлікт «найпростішим» з тих, які він намагався врегулювати, але він, навпаки, виявився дуже «складним».
Втрати та мирні ініціативи
Трамп також згадав про значні втрати, яких, за його оцінками, зазнає Україна. Він назвав цифру від 5 до 7 тисяч людей щотижня, більшість з яких є солдатами. Він зазначив, що ці втрати «жахливі», і підкреслив, що «молоді люди не мають помирати».
«Я покінчу з цим», — вкотре пообіцяв Трамп.
Він також зазначив, що вже врегулював «сім війн» за час свого президентства, деякі з яких тривали понад 30 років, і він «пишається» цим. Трамп підкреслив, що має намір закінчити і цей конфлікт, але визнав, що «це, вочевидь, не виявилося найпростішим», як він очікував.
Нагадаємо, Дональд Трамп марно сподівався, що Путін стане його союзником у «протистоянні» з Китаєм. CNN пояснює, чому його розрахунок щодо Путіна став фатальною помилкою.