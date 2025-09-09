ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1302
Час на прочитання
2 хв

Чому війну в Україні складно завершити: Трамп назвав головну причину

Війна в Україні виявилася для Трампа «найскладнішим» миротворчим завданням.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вважає, що тривалість війни в Україні значною мірою залежить від особистих стосунків між лідерами двох країн, які, як він вважає, сповнені ненависті.

Про свій погляд на війну в Україні Трамп заявив в інтерв’ю американській радіостанції 77 WABC.

Особиста ворожнеча як головна перешкода

За словами Дональда Трампа, він був «дуже здивований» тим, що конфлікт в Україні виявився настільки складним. Він вважав, що зможе закінчити його «дуже швидко», оскільки, за його словами, «чудово ладнає» з президентом РФ Володимиром Путіним.

Проте, як він зазначив, щоразу, коли здається, що є прогрес, російська сторона «скидає ще одну бомбу». Трамп наголосив, що основна складність полягає в особистих взаєминах між лідерами.

«Існує багато ненависті між ним [Путіним — ред.] і Зеленським, як ви знаєте, багато ненависті. Це багато поганої крові і це багато, багато пролитої крові», — заявив Дональд Трамп, підкресливши складність мирних переговорів.

За його словами, пролита кров і ненависть ускладнюють закінчення війни. Трамп додав, що вважав цей конфлікт «найпростішим» з тих, які він намагався врегулювати, але він, навпаки, виявився дуже «складним».

Втрати та мирні ініціативи

Трамп також згадав про значні втрати, яких, за його оцінками, зазнає Україна. Він назвав цифру від 5 до 7 тисяч людей щотижня, більшість з яких є солдатами. Він зазначив, що ці втрати «жахливі», і підкреслив, що «молоді люди не мають помирати».

«Я покінчу з цим», — вкотре пообіцяв Трамп.

Він також зазначив, що вже врегулював «сім війн» за час свого президентства, деякі з яких тривали понад 30 років, і він «пишається» цим. Трамп підкреслив, що має намір закінчити і цей конфлікт, але визнав, що «це, вочевидь, не виявилося найпростішим», як він очікував.

Нагадаємо, Дональд Трамп марно сподівався, що Путін стане його союзником у «протистоянні» з Китаєм. CNN пояснює, чому його розрахунок щодо Путіна став фатальною помилкою.

Дата публікації
Кількість переглядів
1302
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie