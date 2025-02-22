Чому військові не хочуть подовжувати службу, а цивільні бояться мобілізуватися: уповноважена президента дала відповідь

Багато військових залишають служби через відсутність чіткої інформації про майбутнє, а в західних арміях цей аспект вже давно враховано.

Про це розповіла Уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців Ольга Решетилова в інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

"Перше, що мені здається, і стримує цивільних людей іти в армію, і що викликає бажання покинути Збройні Сили та інші військові формування у тих, хто вже там, – це невизначеність. Ти не знаєш, що на тебе чекає завтра. І це нерозуміння багатьох офіцерів, старшого командування, вищого командування, які вважають, що солдату абсолютно не потрібна ця інформація. Йому не потрібно знати, де його документи, йому не потрібно знати, куди він піде завтра і так далі", - розповіла вона.

За її словами, важливо працювати над реформуванням мислення командування. Всі військові, незалежно від рангу, мають отримувати інформацію про те, що їх очікує.

"І це те, з чим доводиться працювати, – це такі ментальні, світоглядні зміни в головах командування. Солдат, сержант, молодший офіцер, старший офіцер – всі повинні розуміти приблизно, що їх чекає", - додала Решетилова.

Вона підкреслила, що у західних арміях немає невизначеності – все розплановано наперед

"В тому і відмінність західної армії: у них наперед усе визначено, вони знають, що їх чекає сьогодні, що – завтра", - сказала вона.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 9 кіл ПЕКЛА для родин військових, ПРОВАЛ МОБІЛІЗАЦІЇ і ДОМ@ГАННЯ РЕШЕТИЛОВА про ПРОБЛЕМИ В АРМІЇ!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначав, що недостатність сучасного озброєння та техніки в армії можна компенсувати за рахунок залучення військовослужбовців. Він також підкреслив, що після рішення Дональда Трампа зупинити постачання озброєння, Україна може очікувати тиск з боку США і потребує рішучих дій.

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