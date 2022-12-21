Чому візит Зеленського до Вашингтона важливий і як це вплине на Україну - пояснення аналітика зі США

Аналітик вважає, що Зеленському також варто відвідати і європейські держави.

Політичний оглядач зі США Армен Чибухчян вважає, що візит Володимира Зеленського до США є вкрай важливим. Український лідер продемонструє свою повагу американському народу і так Україна зможе отримати ще більше військової допомоги.

Про це пише "24 канал".

Виступ президента у Конгресі може забезпечити подальшу військову підтримку Україні, адже зараз там тривають дискусії щодо цього.

"Зараз у США тривають дискусії стосовно допомоги Україні. Демократи та республіканці намагаються домовитися. У кожному з таборів є представники, у яких є сумніви. У цьому плані візит Зеленського дуже важливий для підтримки самого Джо Байдена і тієї лінії, яку він веде", - сказав Армен Чибухчян.

Також на думку оглядача, таким чином Зеленський продемонструє вдячність американському народу за підтримку України, що дуже цінують на Заході.

Армен Чибухчян наголосив, що президенту України було б варто з аналогічними візитами відвідати Велику Британію, Німеччину та Францію, які також передають Україні зброю.

Візит Зеленського до США: що відомо

У середу, 21 грудня, український президент здійснив візит до США. Цю поїздку західна преса уже порівняла із відвідинами США 26 грудня 1941 року Вінстона Черчилля.

Зеленський уже зустрівся з Байденом в Овальному кабінеті. Президент США засудив війну Росії проти України та наголосив, що метою Путіна є масові вбивства українців, а зиму диктатор використовує, як зброю проти українського народу. Також український президент виступить у Конгресі.

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