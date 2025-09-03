Чому візит Путіна до Китаю був не надто успішним - пояснив американський дипломат

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Візит президента Росії Володимира Путіна до Китаю поки що не можна назвати успішним. Він шукає більшої підтримки з боку Пекіна та Північної Кореї.

Таку думку висловив Джон Едвард Гербст, колишній посол США в Україні та директор Євразійського центру при Атлантичній раді США, в ефірі телеканалу КИЇВ24.

«Візит Путіна в Китай поки не зовсім успішний для Путіна. Йому потрібна більша підтримка від своїх партнерів. У першу чергу від Китаю, але також від Північної Кореї», — зазначив Гербст.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російський лідер Володимир Путін цинічно заявив про те, що розуміння, досягнуті під час саміту на Алясці, відкривають дорогу до миру в Україні.