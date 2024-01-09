Чому зменшилась активна допомога Україні від Заходу: голова оборонного комітету Ради назвав два фактори

Останнім часом обсяги військової допомоги Україні з боку країн Заходу помітно зменшилися. Голова оборонного комітету Ради розповів, у чому причина раптового скорочення постачання озброєнь та боєприпасів.

Зниження обсягів військової допомоги Україні останнім часом було викликано кількома причинами. Серед них - низькі запаси у країнах Заходу, а також неготовність швидко наростити виробництво.

Про це розповів голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич в інтерв'ю РБК-Україна.

"На жаль, одна з причин - це неготовність ОПК країн НАТО до війни такої тривалості, та ще й з такою інтенсивністю витрат боєприпасів на полі бою, потребами військової техніки для утримання паритету з Росією, яка готувалася до війни десятиліттями", - сказав він.

За словами Завітневича, ті запаси, які були на складах західних країн, значною мірою витрачені та потребують інвестицій для поповнення.

"Не слід забувати, що значна частина озброєння, яка постачається Україні високотехнологічною і її випуск вимагає не днів, а навіть кілька місяців", - додав голова оборонного комітету Ради.

Завітневич зауважив, що ще одна причина зменшення військової допомоги Україні є наслідком об'єктивних процесів — процедур, якими розвивається економіка Заходу.

"Слід врахувати, що на Заході немає воєнного стану, тому немає можливості різко змінювати обсяги замовлення та виділяти ресурси на виробництво озброєння та військової техніки (ОіВТ). На відміну від авторитарних та дикторських форм правління, де в ручному режимі можна змінювати контракти, державні замовлення і навіть перепрофілювати цілі підприємства, на Заході - ринкова економіка. Там все відбувається у цивілізованому порядку мирного часу, в якому діє поняття контракту, відповідальності за його виконання та великі штрафи за порушення", - пояснив Завітневич.

Це означає, що для запуску виробництва якоїсь номенклатури має бути зупинено випуск іншого, і відповідно компенсовано замовнику недоотримання вчасно того, що було обіцяно.

Нагадаємо, днями у NYT вийшла стаття, що Україна скоро може зазнати дефіциту ракет для Patriot. Таку інформацію кореспонденти оприлюднили, посилаючись на джерела в Білому домі та Пентагоні.

У Повітряних силах прокоментували цю статю. Речник відомства Юрій Ігнат не приховує, що є дефіцит зенітних керованих ракет, втім, він закликав ставитися до матеріалів із західних ЗМІ із "обережністю".

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