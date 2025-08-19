Чому вибір вбрання Зеленського має значення — The Telegraph

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Володимир Зеленський

Реклама

Під час свого візиту до Білого дому президент України Володимир Зеленський опинився перед несподіваною, але символічно важливою дилемою – у чому з’явитися на зустрічі з Дональдом Трампом.

Про це пише The Telegraph.

Адміністрація Трампа заздалегідь дала зрозуміти: у Овальному кабінеті президент України має бути в костюмі. Мета була прозора – підкреслити формальність зустрічі та створити психологічний тиск на гостя.

Реклама

Зеленський міг підкоритися протоколу і ризикнути осудом частини українців, або прибути у військовій формі, яка стала його візитною карткою, і, можливо, викликати невдоволення Трампа. У підсумку він обрав компроміс: поверх польової форми накинув військову куртку, аналогічно тому, як робив на похороні Папи Франциска у квітні.

Цей вибір був схвально сприйнятий Трампом, який похвалив українського колегу за офіційний вигляд під час зустрічі. Легкий жарт репортера про минулі конфлікти з приводу костюма також викликав сміх у кімнаті.

Вибір одягу Зеленського давно викликав суперечки серед американських консерваторів. Під час виступу у Конгресі у грудні 2022 року він з’явився в оливковій військовій формі, символі солідарності з українськими військовими. Тоді це сприймалося як порушення протоколу і навіть зарозумілість, що спричинило критику з боку правих ЗМІ та частини політичної еліти США.

Зеленський пояснює свій стиль тим, що виступає як воїн, подібно до Уїнстона Черчілля під час Другої світової війни, який віддавав перевагу зручному одягу над офіційним костюмом, демонструючи прихильність до боротьби.

Реклама

Вибір компромісного наряду під час зустрічі з Трампом – це сигнал про готовність Зеленського поступитися меншими принципами заради захисту більш важливих інтересів своєї країни.

Нагадаємо, репортер Браян Гленн, який у лютому 2025 року в Овальному кабінеті розпитував президента України Володимира Зеленського щодо костюма, вибачився перед ним і цього разу зробив комплімет.