Чому Захід дає недостатньо зброї і техніки Україні: естонська експертка назвала дві важливі причини

За словами Крісті Райк, США та країни Європи досі мають страх від часів Холодної війни, тому не хочуть провокувати Росію.

Підтримка Заходу для України має проблему – її достатньо для того, щоб українці вистояли, але не достатньо щоб перемогли.

Про це заявила заступниця директора Міжнародного центру оборони та безпеки в Таллінні, експертка з питань європейської безпеки Крісті Райк в інтерв'ю "РБК-Україна".

На її думку, країни Заходу передали Україні недостатню кількість зброї та техніки з двох основних причин: Перша – страх спровокувати Росію.

"Завжди є тема, в якій західні країни вагаються та бояться, мовляв, якщо ми дамо це, ми спровокуємо ескалацію тощо. Але яка ще ескалація можлива? Ми, як сусіди Росії, бачимо, що вона використовує вже просто всі свої сили, щоб отримати контроль над Україною", – каже Райк.

За її словами, страх перед ескалацією сильно впливає на рішення США і Німеччини. Цей страх сягає корінням ще в період Холодної війни – тоді намагалися зберігати баланс і не провокувати СРСР.

Крісті Райк наголосила, що навпаки – досвід сусідів РФ показує, що Росію провокує слабкість.

"Якщо Росії дозволять йти далі, то вона піде далі. Вже немає сенсу говорити про якийсь страх перед ескалацією. Саме Росія продовжує ескалювати. Якщо в майбутньому їй здасться, що Альянс настільки слабкий, що Росія може мати шанс його підірвати і, можливо, навіть атакувати деякі з країн НАТО, вона це зробить", – каже естонська експертка.

Друга причина – виснаження запасів Заходу

За інформацією Райк, майже через два роки від початку вторгнення союзники віддали Україні практично все, що у них було.

"Сьогодні ми бачимо, наскільки важко надати європейцям боєприпаси Україні. Ми мали ініціативу дати Україні мільйон снарядів за рік. Але минуло вже пів року, і, наскільки я знаю, приблизно третину цих снарядів було надано. Європа справді намагається досягти мільйона, але їй не вистачає виробничих потужностей", – каже Крісті Райк.

Раніше повідомлялося, що США надали Україні новий пакет військової допомоги на 100 мільйонів доларів. Це 51-й транш, наданий Вашингтоном за каденції президента Джо Байдена.

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