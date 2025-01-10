Чому законопроєкт про демобілізацію не вносять до Ради: пояснення Міноборони

Заступник міністра акцентував – для подавання законопроєкту про демобілізацію треба створити такі умови, щоб його реалізація не призвела "до зникнення держави Україна".

Законопроєкт про демобілізацію вже розроблено. Зараз опрацьовуються механізми, щоб зрозуміти, як можна замінити велику кількість людей, які підлягатимуть демобілізації.

Про це перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив під час години запитань до уряду у парламенті.

За словами Гаврилюка, законопроєкт про демобілізацію вже готовий до передавання до Верховної Ради.

"Закон напрацьований, вже готовий до його передачі в Верховну Раду через Кабінет міністрів України. Проте для того, щоб цей закон був переданий, нами сьогодні напрацьовується ряд механізмів для того, щоб зрозуміти, яким чином ми зможемо замінити ту велику кількість людей, які підпадають під демобілізацію", – розповів заступник міністра.

Він додав, що зараз напрацьовуються нові форми і способи ведення бойових дій.

"Якщо так чесно говорити, то нам потрібно для цього ще три місяці", – сказав Гаврилюк.

За його словами, для подавання законопроєкту необхідно створити такі умови, щоб реалізація цього документа не призвела "до зникнення держави Україна".

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року Міноборони просило парламентський Комітет з питань нацбезпеки, оборони і розвідки відтермінувати підготовку законопроєкту про демобілізацію до 18 березня 2025 року.

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