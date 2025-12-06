Чому зараз найгірший момент для ведення переговорів щодо миру в Україні: нардеп відповів

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Нинішній момент є найгіршим від початку 2022 року для перемовин щодо миру.

Про це розповів народний депутат та секретар комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко в ефірі «Суспільного».

На його думку, на це впливають два ключові чинники: ситуація на фронті та корупційний скандал. Депутат наголосив, що такий тиск може призвести до примусу України до невигідної угоди.

Костенко визнав, що на фронті дійсно є складні напрямки, де противник продавлює українські позиції, але підкреслив, що критичної ситуації на фронті точно немає. Проте, на Заході сформувався хибний «ореол програшу», який використовується за столом переговорів.

Депутат навів приклад свого спілкування з американськими сенаторами: «Для них слово Покровськ уже стало таким ім’ям, яке асоціює весь Донбас. Вони говорять, ви ж втратите Покровськ, я кажу: „Ну, поки що не втратили, і ще питання, чи втратимо“. Для них Покровськ — це наче ми втратимо весь Донбас…».

Другим додатковим чинником, який значно погіршує переговорну позицію України, став корупційний скандал.

«Друге — це корупційний скандал, який в нас був, і який нам також згадують: а дивіться, ви просите кошти, а самі там розкрадаєте, у вас крадуть, ви нічого не контролюєте, і у владі у вас величезна корупція,» — вважає Костенко.

Він підкреслив, що з такими кейсами Україні важко йти на перемовини і вимагати «достойний мир» або «справедливий мир».

На думку депутата, щоб уникнути небажаного сценарію, Україні необхідно максимально відтягувати час і покращувати свої позиції.

«В іншому випадку нас просто принудять до того, що не заслужили ні ми, як нація і народ, ні наші солдати, які б’ються за нашу державу,» — резюмував Костенко.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов наголосив, що мирні переговори щодо завершення війни в Україні потребують максимальної конфіденційності. Буданов пояснив, що будь-які чутливі процеси, зокрема переговори в Абу-Дабі, мають відбуватися «в тіні», аби уникнути ризику їх зриву та забезпечити ефективність домовленостей.