Чому Зеленський усуває високопоставлених чиновників, які мали підтримку від США — The Washington Post

Як приклад непорозуміння між Києвом та Вашингтоном видання наводить ситуацію із візитом держсекретаря Ентоні Блінкена до Києва.

Президент України Володимир Зеленський за останні тижні усунув деяких високопоставлених українських чиновників, які вважалися найближчими до Вашингтона.

Про це пише The Washington Post у четвер, 30 травня, з посиланням на розмови з українськими, європейськими та американськими політиками в Києві, Вашингтоні та Європі.

“Між Києвом і його західними прихильниками, в тому числі Сполученими Штатами, виникають гострі розбіжності щодо майбутнього захисту України від вторгнення Росії. Українські лідери все частіше скаржаться на те, що Вашингтон обмежує їхню здатність відповідати на напади Росії, натомість політики США змушують їх робити більше для боротьби з корупцією навіть на тлі загострення війни”, - йдеться у публікації.

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Як приклад непорозуміння між Києвом та Вашингтоном видання наводить ситуацію із візитом держсекретаря Ентоні Блінкена, який зіграв на гітарі в київському барі, в той час, як українські чиновники з оточення Зеленського сподівалися на більш вагому підтримку.

Антикорупційні вимоги США

Окрім того, Блінкен використав свій візит, щоб подвоїти вимоги до України боротися з корупцією. "Захист України від корупції має бути таким же сильним, як і її військовий захист", – сказав Блінкен у своїй промові, присвяченій майбутньому країни.

Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що увага Вашингтона не відповідає проблемі.

“Якби ми були такими корумпованими, як стверджує думка, такі інституції, як Європейський Союз і Міжнародний валютний фонд, просто не давали б нам грошей”, - сказав він журналістам.

У виданні відзначили, що за останні роки Україна дійсно зробила численні кроки для боротьби з хабарництвом, які на Заході визнають недостатніми.

Водночас офіційні особи США — і деякі українські — останніми тижнями були стурбовані усуненням чиновників-реформаторів, які були готові боротися з корупцією у своїх міністерствах і які виявилися особливо близькими до Вашингтона.

“Звільнення цього місяця віце-прем’єр-міністра Олександра Кубракова, який зосереджувався на інфраструктурі та відбудові України, викликало особливу тривогу, заявили представники США та Європи”, - пише The Washington Post.

Нагадаємо, у Білому домі підтвердили, що США візьмуть участь в організованому Україною саміті миру у Швейцарії. Однак там не повідомили, чи прибуде на саміт президент Джо Байден.

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