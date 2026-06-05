Зеленський і Путін / © ТСН.ua

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На сайті президента України Володимира Зеленського було оприлюднено відкритий лист до кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Чимало аналітиків коментують цей документ. Про те, які наслідки матиме це послання «проти духу Анкориджа», аналізує також керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко.

Експерт пише, як це вплине на подальший перебіг війни, виділивши основні аспекти:

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1. Кінетично-інформаційна кампанія до ПМЕФ-2026, безумовно, є однією з кращих за весь час війни. Удар по порту Петербурга та лист Зеленського Путіну, очевидно, стали одним із піків всієї весняної кампанії ЗСУ з мідл- та діпстрайками з дуже хорошим кінетичним ефектом і дуже правильним інформаційним висвітленням.

2. Наслідком цієї атаки вже є прискорення переходу частини росіян із розряду лоялістів та індиферентних в розряд кухонної опозиції (вперше я про це писав ще 30.03.26).

3. Уперше за час війни Путін змушений звертатися насамперед до своєї аудиторії. І говорить він цій аудиторії про те, чому війну не можна зупинити. Звідси історії про Старобільськ. І звідси, між іншим, те, що він вперше від 2021 року частково визнав легітимність Зеленського.

4. Варто звернути увагу на цільові аудиторії, з якими спілкуються Путін та Зеленський (лист Зеленського, крім української та міжнародної аудиторії, також адресований росіянам). Так от, Путін апелює насамперед до двох російських аудиторій: до себе самого (головний меседж: я хочу продовження війни) і до 21-23% ура-патріотів, які хочуть повернення до парадигми: нас всі бояться. Пасивна більшість (третя аудиторія) — 62-64% — є фоновою для Путіна. Зеленський, навпаки, апелює передусім до пасивної більшості, а ура-патріоти для нього фон. Він також апелює до Путіна, принижуючи його.

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5. Завдання Путіна на цьому етапі дещо простіше: по-перше, закрити (частково) рот ура-патріотам. І це завдання він вважає, що зможе повністю виконати восени, коли після виборів закриє Інтернет. Спойлер: буде дуже складно, якщо Дуров справді включиться в цю гру. А поки він втрачає час.

«Розширення географії ударів та поява перебоїв з паливом у великій кількості регіонів РФ, яка є цілком реальною в жовтні-грудні 2026 року, безумовно збільшить кількість незадоволених. Але відсутність лідера, ідеї та брак зрадників серед силовиків, перетворить Росію на Іран, а не призведе до "майданів"», — вважає Денисенко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський написав відкритого листа Путіну та запропонував зустріч, щоб закінчити війну.

Про це стало відомо з сайту Офісу президента, де опублікували лист.

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У ньому український президент пропонує закінчити війну та провести зустріч з Путіним. За його словами, є країни які готові прийняти цю зустріч, зокрема Швейцарія, Туреччина, країни арабського світу.

«Лінія фронту зараз — це лінія, з якої має початися дипломатія», — написав Зеленський.

Президент пропонує формат майбутньої зустрічі щодо завершення війни: спочатку Україна та Росія, потім інші учасники — насамперед Європа та США для гарантій безпеки.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Путіну відзвітують про лист пізніше. Також Пєсков повторив, що якщо Зеленський хоче зустрічі, він може приїхати до Москви.

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