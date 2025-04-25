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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський може не встигнути на поховання Папи Римського: хто представлятиме Україну

Зв’язки з Ватиканом мають особливе значення — не лише через дипломатію, а й через зусилля у поверненні депортованих українських дітей та в процесах обміну полоненими.

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Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Зеленський може не поїхати до Ватикану на похорон Папи Франциска, але Україна буде представлена достойно

Зеленський може не поїхати до Ватикану на похорон Папи Франциска, але Україна буде представлена достойно / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський може не поїхати на похорон Папи Римського Франциска, однак запевнив, що Україна буде гідно представлена на церемонії.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами глави держави, участь у церемонії мають узяти міністр закордонних справ Андрій Сибіга та перша леді Олена Зеленська.

«Якщо я не встигатиму, Україна буде представлена на гідному рівні. Але мені важливо бути тут, в Україні, через воєнні засідання та обговорення питань протиповітряної оборони», — сказав Зеленський.

Президент також додав, що для нього важливо бути в Україні. Проте Україна хоче висловити співчуття Ватикану та Італії.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск, який помер у Великодній понеділок від інсульту, буде похований не у Ватикані, а в базиліці Санта-Марія-Маджоре. Це перший випадок за понад століття, коли понтифіка ховають за межами собору Святого Петра.

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