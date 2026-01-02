Кирило Буданов / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова новим керівником Офісу президента. Очільник ГУР має давні та глибокі зв’язки з силовими структурами Сполучених Штатів.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

За даними видання, Буданов ще задовго до початку повномасштабного вторгнення був інтегрований у процеси співпраці з американською розвідкою. Він проходив професійну підготовку в рамках спеціальних програм, які підтримувалися Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ).

Після отримання поранення на Донбасі Буданов проходив реабілітацію у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда (Walter Reed National Military Medical Center).

Журналісти NYT підкреслюють, що це виняткова подія для іноземного військового, яка стала можливою лише за прямого сприяння американського уряду. Такий рівень доступу мають одиниці.

Видання також нагадує про шлях Буданова в ГУР. Зеленський призначив його очільником воєнної розвідки 2020 року, коли тому було лише 34 роки. За цей час відомство здобуло славу зухвалого організатора таємних операцій.

Під керівництвом Буданова ГУР здійснювало складні диверсії та ліквідації за лінією фронту, зокрема й на території Росії. Його відхід з посади головного розвідника країни, за оцінкою журналістів, спричинить серйозні «потрясіння» у керівництві українських спецслужб.

Перехід «одного з найвідоміших генералів України» на політичну посаду відбувається в момент, коли в кулуарах дедалі частіше обговорюють можливість проведення виборів після досягнення гіпотетичного перемир’я з Москвою.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що погодився очолити Офіс президента за пропозицією Володимира Зеленського. У своїй заяві він наголосив, що сприймає цю посаду як новий рівень відповідальності та можливість зосередитися на ключових питаннях стратегічної безпеки держави в історичний для України час.

Буданов подякував президентові за довіру та запевнив, що продовжить працювати для захисту країни та досягнення справедливого миру.