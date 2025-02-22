Чому змінилася риторика Трампа щодо України: дипломат назвав причини

Риторика Дональда Трампа щодо України повʼязана з тим, що Київ не пішов на навʼязані новою адміністрацією умови припинення війни, а також з тим, що в США є ілюзії про те, що їм вдасться відтягнути Росію від Китаю.

Таку думку директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара висловив в етері "Еспресо".

"У мене є кілька теорій чому Дональд Трамп почав таку різку риторику щодо України. Перша полягає в тому, що це його фірмовий стиль політичної поведінки. Зокрема, бути агресивним, ніколи не визнавати поразок і продовжувати тиснути на своїх опонентів. Власне позиція президента Володимира Зеленського дещо ламає гру Трампа, щоб наблизитись до Путіна. Насправді українське питання дуже маленьке для нього. Звичайно він дуже хоче отримати Нобелівську премію миру, втім Росія йому потрібна для інших цілей. Починаючи від комерційних і закінчуючи стратегічними. Відповідно, його риторика щодо України може бути реакцією на те, що Трампу не вдалось навʼязати нам цю угоду. Нам невідомі деталі, але те, що ми читаємо у відкритих джерелах виглядає як кидалово", – пояснив Хара.

Дипломат наголосив, що виконуючи всі забаганки Путіна Дональд Трамп вважає, що зможе зруйнувати партнерство між Росією та Китаєм. Оскільки в адміністрації Трампа саме Китай вважають головним стратегічним противником США.

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"Інша ж версія виглядає більш стратегічною. Річ у тому, що в адміністрації Трампа, як і у попереднього президента США, вважають, що можуть відтягнути Росію від Китаю. Саме Китай є найбільшою стратегічною загрозою для США. Власне, якщо віддати Росії Україну частину східної Європи, у них вийде відтягнути Росію від Китаю, а зараз виходить так, що саме через Україну і її небажання підписувати угоду цей план зривається", – зазначив він.

Що передувало

18 лютого Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі".

Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд: "Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це".

"У нас абсолютно різні цифри. У нас усе дуже зрозуміло: нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд – це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - відповів на це Зеленський.

Раніше ТСН.ua повідомляв, чи готовий Зеленський підписати угоду про корисні копалини.

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